Dickes Problem: 33 Prozent mehr fettleibige Kinder Stand: 02.05.2023 09:14 Uhr Immer mehr Kinder unter 14 Jahren in Niedersachsen haben krankhaftes Übergewicht. Binnen zehn Jahren stieg ihre Zahl um gut ein Drittel. Das ergab eine Auswertung der Krankenkasse Barmer.

Vor allem während der Corona-Pandemie mit ihren Lockdowns und Einschränkungen sind immer mehr Kinder fettleibig geworden. Aber schon vor dem Virus zeigte der Trend nach oben. Das stellte die Barmer-Krankenkasse nun anhand ihrer Versichertendaten für das Jahr 2021 fest. In Niedersachsen gab es demnach 2011 noch 32.000 fettleibige Kinder. Zehn Jahre später waren es 43.000 - ein Anstieg um gut ein Drittel, wie die Kasse mitteilte. Besonders steil verlief der Anstieg demnach in Bremen. Hier verdoppelte sich die Zahl der adipösen Kinder von 2.300 auf 4.600.

Bewegungsmangel durch Lockdowns und Homeschooling

"Der Anteil an Kindern mit Adipositas hat in den letzten Jahren kontinuierlich zugenommen", sagte die Landesgeschäftsführerin der Barmer Niedersachsen und Bremen, Heike Sander. "Im Verlauf der Corona-Pandemie hat sich diese Entwicklung noch beschleunigt." Denn zwischen 2019 und 2021 seien in Niedersachsen rund 3.000 Adipositas-Diagnosen hinzugekommen, in Bremen 1.100. "Die Pandemie mit ihren Einschränkungen im Sportbereich, digitalem Unterricht und dem Wegfall von Sportunterricht hat im wahrsten Sinne des Wortes ein dickes Problem noch verstärkt", sagte sie.

Adipositas: Niedersachsen und Bremen über dem Bundesdurchschnitt

Bundesweit liegt der Anteil der Kinder und Jugendlichen mit der Diagnose Adipositas der Krankenkasse zufolge bei 3,6 Prozent - Niedersachsen mit einem Anteil von 3,9 Prozent und Bremen mit sogar 4,9 Prozent liegen darüber. Gründe seien hauptsächlich mangelnde Bewegung und ungesunde Ernährung. Am geringsten ist der Anteil der betroffenen Kinder und Jugendlichen mit 2,7 Prozent in Bayern, am höchsten in Mecklenburg-Vorpommern mit 5,4 Prozent aller bei der Kasse versicherten Kinder und Jugendlichen.

Kasse: Übergewicht steigert Risiko für Krankheiten bereits im Kindesalter

"Bereits in jungen Jahren ist Übergewicht ein Risikofaktor für viele Folgeerkrankungen wie Bluthochdruck und Stoffwechselstörungen", warnte Barmer-Landeschefin Sander. "Außerdem leiden Beweglichkeit, Ausdauer und Kraft unter zu starkem Übergewicht."

