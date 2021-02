Dicker Pulli für das Klima: Aktion in Hannover

Stand: 27.02.2021 15:13 Uhr

Modedesign-Studenten haben mit einer ungewöhnlichen Modenschau in Hannover auf die Klimakrise aufmerksam gemacht. 13 aufgepäppelte alte Pullover wurden am Sonnabend am Neuen Rathaus präsentiert.