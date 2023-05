Deutsche Bahn reicht Eilantrag gegen Warnstreik bei Gericht ein Stand: 13.05.2023 11:07 Uhr Die EVG plant den längsten Warnstreik in der aktuellen Tarifrunde mit der Deutschen Bahn - mit massiven Folgen für den Zugverkehr. Nun will das Unternehmen den Warnstreik gerichtlich stoppen lassen.

Die Deutsche Bahn hat nach eigenen Angaben einen entsprechenden Eilantrag eingereicht. Das Arbeitsgericht in Frankfurt am Main will am Mittag darüber verhandeln. Der Warnstreik soll von 22 Uhr am Sonntag bis 24 Uhr am Dienstagabend dauern. Mit 50 Stunden ist dieser bevorstehende dritte Warnstreik der längste im aktuellen Tarifstreit. Demnach wird der DB-Fernverkehr vollständig eingestellt, "der Nahverkehr wird bundesweit stark beeinträchtigt sein", kündigt die Bahn an.

Bahnbetreiber: Bahnreisende sollten auf Zugfahrt verzichten

Der Warnstreik wird sich, vorausgesetzt, das Gericht weist den Eilantrag zurück, auch auf die Verbindungen der Regionalbahnen erixx, Start, Nordwestbahn, Cantus, enno und metronom in Niedersachsen auswirken, weil die Stellwerke betroffen sein werden. Auch der gesamte S-Bahn-Verkehr im HVV mit Verbindungen nach Buxtehude und Stade wird massiv beeinträchtigt sein. Die Betreiber raten deshalb: Bahnreisende sollten von Sonntagabend bis Dienstag komplett auf Fahrten verzichten.

Diese Strecken sind betroffen

Zugverbindungen der Deutschen Bahn

RE 1 (Nordddeich(Mole) - Bremen Hbf - Hannover Hbf): Letzte durchfahrende Züge sind der RE 4427 ab Hannover um 17.20 Uhr und der RE 4431 ab Norddeich um 16.41 Uhr.

(Nordddeich(Mole) - Bremen Hbf - Hannover Hbf): Letzte durchfahrende Züge sind der RE 4427 ab Hannover um 17.20 Uhr und der RE 4431 ab Norddeich um 16.41 Uhr. RE 8 (Bremerhaven-Lehe - Hannover Hbf): Letzte durchfahrende Züge sind der RE 4428 ab Hannover um 18.20 Uhr und der RE 4433 ab Bremerhaven-Lehe um 19.23 Uhr.

(Bremerhaven-Lehe - Hannover Hbf): Letzte durchfahrende Züge sind der RE 4428 ab Hannover um 18.20 Uhr und der RE 4433 ab Bremerhaven-Lehe um 19.23 Uhr. RE 9 (Osnabrück Hbf - (Bremen Hbf) - Bremerhaven-Lehe): Letzte durchfahrende Züge sind der RE 4465 ab Bremen um 19.07 Uhr und der RE 4464 um 19.29 Uhr.

(Osnabrück Hbf - (Bremen Hbf) - Bremerhaven-Lehe): Letzte durchfahrende Züge sind der RE 4465 ab Bremen um 19.07 Uhr und der RE 4464 um 19.29 Uhr. RB 40 (Braunschweig Hbf - Helmstedt): Letzter durchfahrender Zug von Braunschweig Hbf nach Helmstedt ist RB 16439 um 21.12 Uhr ab Braunschweig Hbf. Letzter durchfahrender Zug von Helmstedt nach Braunschweig Hbf ist RB 16432 um 21.13 Uhr ab Helmstedt.

(Braunschweig Hbf - Helmstedt): Letzter durchfahrender Zug von Braunschweig Hbf nach Helmstedt ist RB 16439 um 21.12 Uhr ab Braunschweig Hbf. Letzter durchfahrender Zug von Helmstedt nach Braunschweig Hbf ist RB 16432 um 21.13 Uhr ab Helmstedt. RB 44 (Braunschweig - Salzgitter-Lebenstedt): Letzte durchfahrende Züge sind die RB 14393 ab Salzgitter Lebenstedt um 21.15 Uhr und die RB 14390 ab Braunschweig Hbf um 20.19 Uhr.

(Braunschweig - Salzgitter-Lebenstedt): Letzte durchfahrende Züge sind die RB 14393 ab Salzgitter Lebenstedt um 21.15 Uhr und die RB 14390 ab Braunschweig Hbf um 20.19 Uhr. RB 45 (Braunschweig Hbf - Schöppenstedt): Letzte durchfahrende Züge sind die RB 14250 ab Schöppenstedt um 20.34 Uhr und die RB 14251 ab Braunschweig um 20.57 Uhr.

(Braunschweig Hbf - Schöppenstedt): Letzte durchfahrende Züge sind die RB 14250 ab Schöppenstedt um 20.34 Uhr und die RB 14251 ab Braunschweig um 20.57 Uhr. RB 46 (Braunschweig Hbf - Herzberg (Harz)): Letzte durchfahrende Züge sind die RB 14331 ab Braunschweig um 20.05 Uhr und die RB 14332 ab Herzberg um 19.34 Uhr.

(Braunschweig Hbf - Herzberg (Harz)): Letzte durchfahrende Züge sind die RB 14331 ab Braunschweig um 20.05 Uhr und die RB 14332 ab Herzberg um 19.34 Uhr. RB 48 (Braunschweig - Salzgitter-Lebenstedt): Diese Linie verkehrt nicht am Wochenende.

(Braunschweig - Salzgitter-Lebenstedt): Diese Linie verkehrt nicht am Wochenende. RB 80/81 (Göttingen/Bodenfelde - Nordhausen): Letzte durchfahrenden Züge sind die RB 14020 ab Nordhausen um 18.39 Uhr und die RB 14025 ab Göttingen um 19.49 Uhr sowie die RB 14174 ab Nordhausen um 17.39 Uhr und die 14175 ab Bodenfelde um 19.04 Uhr.

(Göttingen/Bodenfelde - Nordhausen): Letzte durchfahrenden Züge sind die RB 14020 ab Nordhausen um 18.39 Uhr und die RB 14025 ab Göttingen um 19.49 Uhr sowie die RB 14174 ab Nordhausen um 17.39 Uhr und die 14175 ab Bodenfelde um 19.04 Uhr. RB 82 (Göttingen - Kreiensen - Bad Harzburg): Letzte durchfahrenden Züge sind die RB 14133 ab Göttingen um 18.48 Uhr und die RB 14134 ab Bad Harzburg um 20.22 Uhr.

(Göttingen - Kreiensen - Bad Harzburg): Letzte durchfahrenden Züge sind die RB 14133 ab Göttingen um 18.48 Uhr und die RB 14134 ab Bad Harzburg um 20.22 Uhr. RB 86 (Einbeck Mitte - Göttingen): Letzte durchfahrende Züge sind die RB 14096 ab Einbeck Mitte um 21.13 Uhr und die RB 14193 ab Einbeck-Salzderhelden um 20.35 Uhr.

(Einbeck Mitte - Göttingen): Letzte durchfahrende Züge sind die RB 14096 ab Einbeck Mitte um 21.13 Uhr und die RB 14193 ab Einbeck-Salzderhelden um 20.35 Uhr. RE 5 (Cuxhaven - Hamburg Hbf): Ein Ersatzverkehr mit Bussen ist in Planung. Weitere Informationen folgen.

(Cuxhaven - Hamburg Hbf): Ein Ersatzverkehr mit Bussen ist in Planung. Weitere Informationen folgen. RB 37 (Bremen - Soltau - Uelzen): Letzter durchfahrender Zug von Bremen Hbf nach Uelzen ist RB 16365 um 18.46 Uhr ab Bremen Hbf. Letzter durchfahrender Zug von Uelzen nach Bremen Hbf ist RB 16364 um 19.07 Uhr ab Uelzen.

(Bremen - Soltau - Uelzen): Letzter durchfahrender Zug von Bremen Hbf nach Uelzen ist RB 16365 um 18.46 Uhr ab Bremen Hbf. Letzter durchfahrender Zug von Uelzen nach Bremen Hbf ist RB 16364 um 19.07 Uhr ab Uelzen. RB 38 (Hannover - Soltau – Buchholz - (Hamburg-Harburg)): Letzter durchfahrender Zug von Hannover Hbf nach Buchholz ist RB 14434 um 19.51 Uhr ab Hannover Hbf. Letzter durchfahrender Zug von Buchholz nach Hannover Hbf ist RB 14433 um 19.13 Uhr ab Buchholz.

(Hannover - Soltau – Buchholz - (Hamburg-Harburg)): Letzter durchfahrender Zug von Hannover Hbf nach Buchholz ist RB 14434 um 19.51 Uhr ab Hannover Hbf. Letzter durchfahrender Zug von Buchholz nach Hannover Hbf ist RB 14433 um 19.13 Uhr ab Buchholz. RB 77 (Bünde - Hameln - Hildesheim): Letzter durchfahrender Zug von Herford nach Hildesheim Hbf ist RB 14581 um 19.36 Uhr ab Herford. Letzter Zug von Hildesheim Hbf nach Herford ist RB 14578 um 18.43 Uhr ab Hildesheim Hbf.

(Bünde - Hameln - Hildesheim): Letzter durchfahrender Zug von Herford nach Hildesheim Hbf ist RB 14581 um 19.36 Uhr ab Herford. Letzter Zug von Hildesheim Hbf nach Herford ist RB 14578 um 18.43 Uhr ab Hildesheim Hbf. RB 79 (Hildesheim - Bodenburg): Letzter durchfahrender Zug von Hildesheim Hbf nach Bodenburg ist RB 14479 um 20.34 Uhr ab Hildeheim Hbf. Letzter durchfahrender Zug von Bodenburg nach Hildesheim Hbf ist RB 14484 um 21.02 Uhr ab Bodenburg.

Neben den Verbindungen der deutschen Bahn sind laut Metronom folgende Strecken betroffen:

metronom

• RE2 Uelzen - Celle - Hannover

• RE2 Hannover - Northeim - Göttingen

• RE3 + RB31 Hamburg - Lüneburg - Uelzen

• RE4 + RB41 Bremen - Rotenburg - Hamburg

enno

• RE30 Hannover - Gifhorn - Wolfsburg

• RE50 Wolfsburg - Braunschweig - Hildesheim

erixx

• RE10 Hannover - Hildesheim - Bad Harzburg

• RB42/43 Bad Harzburg/Goslar - Braunschweig

• RB47 Uelzen - Gifhorn – Braunschweig

Cantus

• Aller Verbindungen betroffen - der Betrieb wird während des Streiks laut Betreiber eingestellt

EVG plant Demo am Hauptbahnhof Hannover

Die EVG begründet den Ausstand mit den stockenden Verhandlungen. Der Warnstreik sei alles, was in der jetzigen Phase noch bleibe. Die Gewerkschaft fordert für die bundesweit etwa 230.000 Beschäftigten zwölf Prozent mehr Lohn, mindestens aber monatlich 650 Euro brutto mehr - bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Deutsche Bahn bietet derzeit einen Inflationsausgleich und eine stufenweise Lohnerhöhung zwischen acht und zehn Prozent. Um weiter Druck zu machen, plant die EVG für Dienstag eine Demonstration vor dem Hauptbahnhof in Hannover.

Was passiert mir gekauften Tickets?

Ein Bahn-Sprecher kritisierte den Zeitpunkt für den Streik. Er sei "bewusst" so gewählt, "damit es die Fahrgäste am meisten schmerzt". Nächste Woche ist Christi Himmelfahrt. Allein im Fernverkehr gebe es für den Mittwoch kommender Woche eine halbe Million Vorbuchungen. Deswegen sei es auch nicht möglich, die Tickets nach den Tagen des Streiks zu nutzen. Fahrgäste mit einem vom 14. bis 16. Mai gültigen Ticket können dieses ab sofort bis Streikbeginn flexibel nutzen, heißt es von der Bahn.

