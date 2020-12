Deutsche Bahn: Neuer Takt, neue Preise Stand: 12.12.2020 11:52 Uhr Ab Sonntag gelten bei der Bahn ein neuer Fahrplan und neue Preise. Im Schnitt sind Fahrkarten im Fernverkehr ab Sonntag ein Prozent teurer, im Nahverkehr 1,5 Prozent.

Der Fahrplanwechsel bringt mehr Intercity-Züge auf die Strecke von Hamburg über Göttingen nach Süddeutschland und von Hannover/Wolfsburg nach Berlin. Eine zusätzliche tägliche ICE-Fahrt auf der Strecke Hamburg-München soll Fahrgästen aus Lüneburg, Uelzen, Celle und Augsburg bessere Verbindungen bieten. Außerdem können Kunden künftig im Winter genauso häufig und schnell an die Küsten reisen wie im Sommer: Der Intercity Köln-Norddeich mit Station in Emden wird aus dem Sommerfahrplan übertragen. Der durchgehende Intercity Express von München über das Emsland bis nach Norddeich-Mole ist hingegen vorerst nicht mehr eingeplant.

Wenig Änderungen im Regionalverkehr

Im Regionalverkehr wird laut Landesverkehrsgesellschaft ein Stundentakt von Uelzen nach Braunschweig neu eingerichtet. Die Abfahrts- und Ankunftszeiten bei Zügen der Unternehmen Metronom, Erixx sowie bei der Nordwestbahn verschieben sich demnach um wenige Minuten. Ähnlich sehe es für die Regio-S-Bahnen im Land aus.

Zusatzverkehr über Weihnachten

An den Feiertagen will die Bahn 100 zusätzliche Fahrten anbieten. "Rund um Weihnachten rollt für unsere Kunden alles, was rollen kann", sagte Fernverkehrschef Michael Peterson. Super-Sparpreise und Sparpreise sollen unverändert bleiben, ebenso die Preise für die Bahncards 25 und 50.

Langzeitziel: "Deutschlandtakt"

Mit der Fahrplanumstellung arbeitet die Bahn weiterhin am sogenannten Deutschlandtakt. Damit sollen Bahnreisen einfacher und schneller werden. An wichtigen Umsteigestationen sollen Züge ungefähr gleichzeitig eintreffen und kurz darauf wieder abfahren, lange Umsteigezeiten soll es dann nicht mehr geben. Der Takt soll 2030 laufen. Eine zusätzliche Verbindung pro Stunde zwischen Hamburg und Berlin ist ein Baustein. Das Unternehmen hat aber noch viel vor sich: Überholgleise müssen verlegt und Engpässe an Knotenbahnhöfen beseitigt werden.

