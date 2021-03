"Der gefesselte Prometheus" ist nach Oldenburg zurückgekehrt Stand: 17.03.2021 09:29 Uhr

Das Landesmuseum Oldenburg muss sein kürzlich erworbenes Gemälde "Der gefesselte Prometheus" von Peter Paul Rubens restaurieren lassen. In zwei Jahren soll es dann in der Dauerausstellung zu sehen sein.

Das Kunstwerk des flämischen Meisters von 1613/14 habe in den zurückliegenden Jahrzehnten schwere Schäden erlitten, sagte Anna Heinze, die Kuratorin für alte Kunst. Das Bild der antiken Sagenfigur sei noch bis zum 11. April nach vorheriger Anmeldung im Landesmuseum zu sehen. Nach der Restaurierung könne es hoffentlich zum 100-jährigen Jubiläum des Museums 2023 wieder gezeigt werden.

Wechselvolles Schicksal in den Niederlanden

Für den "Prometheus" ist es eine Heimkehr nach Oldenburg. Das Bild gehörte von 1804 bis 1919 der Großherzoglichen Gemäldegalerie in Oldenburg und war ein Höhepunkt der Sammlung, wie Heinze sagte. Nach der Abdankung des Großherzogs wurde das Bild in die Niederlande verkauft und erlitt dort ein wechselvolles Schicksal. 2019 kam das barocke Kunstwerk zunächst als Leihgabe wieder nach Oldenburg. Im Februar konnte das Museum den "Prometheus" mit Hilfe des Landes und zweier Stiftungen für 150.000 Euro zurückkaufen, so Heinze. Nur wegen der Schäden sei das Bild so günstig zu erwerben gewesen.

