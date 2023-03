Stand: 06.03.2023 10:02 Uhr Der Winter zeigt dem Frühling die kalte Schulter

Wer Montagfrüh aus dem Fenster geschaut hat, dürfte sich die Augen gerieben haben. Vor allem in einem Streifen von Oldenburg über Delmenhorst bis nach Lüneburg hat sich den Menschen zu Wochenbeginn ein kleines Winterwunderland gezeigt. Insbesondere in höheren Lagen warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) aber vor glatten Straßen. Bei Temperaturen von maximal drei bis sechs Grad kommt es immer wieder zu Regen und Schnee. In der Nacht auf Dienstag fällt gebietsweise noch Schnee, auch schwere Sturmböen sind möglich. Bei Temperaturen bis zu zwei Grad hält sich das winterliche Schneewetter auch am Dienstag.

