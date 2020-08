Stand: 23.08.2020 17:56 Uhr

Der Sturm kommt und vertreibt den Hochsommer

Wer unter der hochsommerlichen Hitze eher gelitten hat, darf sich jetzt auf richtige Abkühlung freuen. Für andere mag dies eine schlechte Nachricht sein: Von Montag an breitet sich ein Tiefdruckgebiet über Niedersachsen aus. Am Dienstag und Mittwoch folgt ein Sturmtief, das den Sommer erst einmal vertreibt - oder endgültig? Möglicherweise kündigt sich damit pünktlich zum Ende der Sommerferien auch schon der Herbst an.

Videos 07:07 Mein Nachmittag Hitzerekorde im August: Ist das noch normal? Mein Nachmittag Der August kann einer der heißesten Monate seit den Aufzeichnungen des Wetters im Jahr 1891 werden. Was ist daran noch normal? Wetterexperte Frank Böttcher klärt auf. Video (07:07 min)

Höchsttemperatur am Montag nur noch 21 Grad

Die Woche beginnt mit vielen Wolken und einigen Schauern, die auch kräftig ausfallen können. Auch kurze Gewitter sind möglich. Zwischendurch soll sich aber auch die Sonne zeigen. Die wärmt allerdings nicht mehr so, wie man es bislang im August gewohnt war: Bis zu 18 Grad werden in Cuxhaven erreicht und maximal 21 Grad in Holzminden. Im Oberharz steigen die Temperaturen nur auf höchstens 15 Grad.

Wind mit stürmischen Böen

Wechselhaft und teils regnerisch bleibt es auch am Dienstag. Am Abend setzt dann der stürmische Wind ein, so die Ankündigung der Meteorologen. Am Mittwoch breitet sich demnach der Westwind mit stürmischen Böen von der Nordsee her ins Binnenland aus. An der Küste sind Sturmböen möglich, im Oberharz kann es schwere Sturmböen geben. Und es kühlt sich weiter ab: Während die Höchsttemperatur in Niedersachsen am Mittwoch noch bei 22 Grad liegt, werden am Donnerstag laut Vorhersage nur noch 15 Grad erreicht. Der Sturm soll dann aber durchgezogen sein.

Dieses Thema im Programm: Aktuell | 24.08.2020 | 08:00 Uhr