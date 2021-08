Der Sommer in Niedersachsen: Zu nass und zu wenig Sonne Stand: 30.08.2021 21:04 Uhr Die meisten haben es schon geahnt, jetzt kommt die offizielle Bestätigung vom Deutschen Wetterdienst (DWD): Der Sommer 2021 war deutlich zu nass. Außerdem bekam Niedersachsen nur wenig Sonne ab.

Mit knapp 565 Sonnenstunden gehöre das Land zu den Sonnenschein-armen Bundesländern, teilte der DWD am Montag mit. Der bundesweite Durchschnitt lag bei rund 615 Sonnenstunden. Damit habe der Sommer in Deutschland sein Soll von 614 Stunden gerade so erfüllt, so die Wetterexperten. Ihren Angaben nach hat es in diesem Sommer zudem in Niedersachsen durchschnittlich rund 245 Liter auf einen Quadratmeter geregnet - etwas weniger als bundesweit: Da verzeichnete der Wetterdienst durchschnittlich 310 Liter pro Quadratmeter.

Hitzewelle im Juni treibt Durchschnittswert nach oben

Unter dem Strich war der Sommer in Deutschland laut DWD übrigens durchschnittlich sonnig und zu warm: Die bundesweite Mitteltemperatur lag bei 17,9 Grad Celsius, Niedersachsen mit 18,0 Grad Celsius sogar einen Hauch über dem Durchschnitt. Angesichts der derzeit vergleichsweise kühlen Temperaturen erinnerten die Meteorologen an die schon fast vergessene Hitzewelle Mitte Juni mit Werten von mehr als 35 Grad.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 31.08.2021 | 07:00 Uhr