Stand: 13.08.2020 14:26 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Der Regen kommt, die Waldbrandgefahr sinkt

Auch heute bleibt die Waldbrandgefahr in Niedersachsen hoch - doch Besserung ist in Sicht. Laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD), der zuletzt tagelang für mehrere Regionen die höchste Warnstufe 5 ausgab, soll die Gefahr ab Freitag in allen Landesteilen deutlich sinken. Grund sind vorhergesagte Niederschläge.

Heute noch in vielen Regionen angespannt

Bis zum ersehnten Regen bleibt die Situation aber noch insbesondere im Wendland und der Lüneburger Heide angespannt. An den Messstationen Faßberg und Celle gilt heute noch die höchste Gefahrenstufe. In den vergangenen Tagen galt dies zeitweise auch für weitere Orte, darunter Uelzen, Soltau, Nienburg, Wendisch Evern und Bergen. Dort und in mehr als 20 weiteren Regionen gilt heute noch die zweithöchste Warnstufe.

Videos 03:09 NDR Info A7 wegen Waldbrand über Stunden gesperrt NDR Info Ein Großaufgebot der Feuerwehr war am Donnerstagmorgen bei einem Waldbrand im Heidekreis im Einsatz. Wegen der Rauchentwicklung musste die A7 teilweise gesperrt werden. Video (03:09 min)

Ein Funkenflug und die Folgen

Wie schnell sich aufgrund der Trockenheit der vergangenen Tage ein Waldbrand ausbreiten kann, zeigt sich seit Mittwoch im Heidekreis. Ein durch einen geplatzten Lkw-Reifen ausgelöster Funkenflug hat dort einen Böschungsbrand verursacht, der sich zeitweise auf 28 Hektar Wald ausbreitete. In der Folge wurde die A7 in Richtung Hannover gesperrt. Abgesehen von diesem Brand hatte das Land bislang Glück: Zwar kam es immer mal wieder zu Waldbränden. Weil diese aber früh erkannt und schnell gelöscht werden konnten, blieb es bei kleineren Feuern, so Mathias Aßmann, Sprecher der Niedersächsischen Landesforsten.

Überwachungsflüge im Osten Niedersachsens

Eine wichtige Rolle bei der Früherkennung von Feuern im Wald spielt die zurzeit täglich besetzte Waldbrandzentrale in Lüneburg. Dort laufen die Bilder von 20 Kameras zusammen. Vom Flugplatz Lüneburg starten zudem Überwachungsflugzeuge, die die Wälder im Nordosten Niedersachsens kontrollieren.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 13.08.2020 | 17:00 Uhr