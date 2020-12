Der Plan: So geht es in Niedersachsens Schulen weiter Stand: 31.12.2020 16:23 Uhr Nach den Ferien sollen die weiterführenden Schulen zunächst ins Szenario B wechseln. Die Grundschüler sollen in die Schule kommen - und während des Unterrichts Maske tragen.

"Ab dem 11. Januar ziehen wir ein zusätzliches Sicherheitsnetz ein", sagte Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) am Dienstag. Schließlich sei nicht klar, wie sich die Infektionslage in Niedersachsen in den kommenden Wochen entwickeln werde. Nach dem ab Mittwoch geltenden harten Lockdown, der nach derzeitigem Stand bis zum 10. Januar dauern soll, sollen daher alle Schülerinnen und Schüler ab Klasse 5 im Wechselmodell unterrichtet werden. Ausnahme ist der Abitur-Jahrgang: Er bleibt im Präsenzmodus.

Grundschulen und Kitas im Szenario A

Und auch die Grundschulen starten im Szenario A, machen also Präsenzunterricht, alle Kinder müssen aber während des Unterrichts und auch während der Nachmittagsbetreuung Maske tragen. "Gibt es einen Infektionsfall an der Schule, tritt Szenario B in Kraft", so Tonne. Für die Kitas gilt ab dem 11. Januar wie in den Grundschulen zunächst grundsätzlich das Szenario A.

Klausuren im Januar möglich

Im Januar könnten dann auch wieder Klausuren geschrieben werden, sagte Tonne. Allerdings bitte er die Lehrkräfte, zu prüfen, ob sie nicht auch andere Leistungen ihrer Schülerinnen und Schüler bewerten könnten. "Die Anzahl der schriftlichen Prüfungen kann herabgesetzt und durch andere Bewertungen ersetzt werden", so der Kultusminister. Die bildungspolitische Sprecherin der CDU-Fraktion, Mareike Wulf sagte, sie sei froh, dass es für den Rest des Halbjahres nun eine klare Perspektive gebe. Das Wechselmodell ab Klasse 5 entspreche "sowohl den Empfehlungen von Experten als auch den gesundheitlichen Interessen der Schülerschaft und der Lehrkräfte".

Landeselternrat fordert Luftfilter und FFP2-Masken

Der Landeselternrat forderte das Ministerium auf, die "besinnliche Zeit der Weihnacht" zu nutzen, um den Infektionsschutz an den Schulen zu verbessern. "Wir brauchen in jedem Klassenzimmer Deutschlands Luftfilteranlagen und Plexiglastrennwände und damit einhergehend nur auf den Wegen FFP2/3-Masken, damit der Schulweg nicht zum Übertragungsweg wird und der Schulbesuch keine Ansteckung mit Corona zur Folge hat", heißt es in einem am Dienstag veröffentlichten Statement. Das schütze nicht nur alle an Schule Beteiligten, sondern auch deren Familienangehörigen.

Szenario C wird ausgearbeitet

Stand heute geht das Land davon aus, dass mit Beginn des neuen Halbjahres wieder zum Präsenzunterricht zurückgekehrt werden kann. "Es sei denn, die Inzidenz in einzelnen Landkreisen ist zu hoch", sagte Tonne. Außerdem werde sein Ministerium Szenario C - also den reinen Distanzunterricht - ausarbeiten, "damit wir vorbereitet sind". Es solle an einen Inzidenzwert gekoppelt werden, so der Minister. Die Pläne sollen voraussichtlich Anfang kommenden Jahres im Kabinett vorgestellt werden.

"Deutlich weniger Kinder in den Schulen"

Durch den von Bund und Ländern beschlossenen harten Lockdown seien die Planungen über den Haufen geworfen worden, sagte Tonne. Er sei sich der erneuten Belastung bewusst. Eltern können (und sollen) ihre Kinder wenn möglich in dieser Woche zuhause lassen. "Die Einrichtungen leeren sich bereits", sagte Tonne. Grob geschätzt seien in den Berufsschulen bereits so gut wie alle im Distanzunterricht. In der Sekundarstufe 1 seien am Montag nur noch rund 50 Prozent der Schülerinnen und Schüler in der Schule gewesen, in den Grundschulen zählten die zuständigen Behörden in Niedersachsen zwischen zehn und 25 Prozent weniger Kinder.

