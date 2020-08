Stand: 01.08.2020 08:12 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Der Hochsommer gibt ein kurzes Gastspiel

Endlich Hochsommer in Niedersachsen? Die Antwort ist: Ja - aber nur kurz. Nachdem die Temperaturen in den vergangenen Tagen stetig in die Höhe geklettert sind und sich das wechselhafte Wetter verabschiedet hat, darf heute so richtig geschwitzt werden: Die 30-Grad-Marke wird noch einmal deutlich überschritten. Wer kann, sollte das Wochenende und den Mini-Hochsommer unbedingt genießen - mit einem Kurztrip an den Strand, für Fahrradtouren oder zum Wandern.

Der Sommer in Niedersachsen 31.07.2020 17:00 Uhr Traumhafte Sonnenaufgänge, Hitze-Perioden und schwere Gewitter: Der Sommer in Niedersachsen ist zwar noch nicht vorbei, hatte aber schon einiges zu bieten.







Morgen kommt der Regen

"Allerdings kommt es zwischen der Weser und der Ems in Laufe des Tages zu Hitzegewittern mit schauerartigem Regen", kündigte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) an. Dadurch kühle es sich schon heute Abend merklich ab. Morgen kommt dann der Regen landesweit zurück, zunächst im Osten. Am Nachmittag erreichen die Niederschläge auch den Westen und die Ostfriesischen Inseln. Temperaturen hier: um die 20 Grad. Die erste Wochenhälfte bleibt laut DWD unbeständig. Ab Donnerstag machen die Meteorologen wieder Hoffnung: Dann soll es wieder zunehmend sommerlich werden. Und diese Phase könnte länger andauern.

