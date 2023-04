Der 1. Mai 2023 in Niedersachsen: Hier ist was los! Stand: 28.04.2023 10:31 Uhr Am 1. Mai finden in Niedersachsen wieder zahlreiche Kundgebungen und Demonstrationen statt. Wann wird in welcher Stadt protestiert? Gibt es Besonderheiten oder prominente Redner? Ein Überblick.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat den 1. Mai dieses Jahr unter das Motto "Ungebrochen solidarisch" gestellt. "Denn wir als Gewerkschaften stehen für ein solidarisches Miteinander, auch in unruhigen Zeiten", hieß es vorab in einer Mitteilung. Selten sei ein Motto so passend gewesen, kommentierte die Gewerkschaft ver.di: "Egal ob zu den Post-Tarifverhandlungen, bei den Flughäfen, im öffentlichen Nahverkehr, in der privaten Energiewirtschaft oder zuletzt bei den langen und intensiven Arbeitskämpfen im öffentlichen Dienst des Bundes und der Kommunen (...) haben wir gezeigt, was wir gemeinsam solidarisch durchsetzen können." Zum 1. Mai, der dieses Mal ein Montag ist, plant der DGB Kundgebungen, Demonstrationen, Feste, Konzerte und Diskussionen in zahlreichen Städten. Hier eine Übersicht:

Sonntag: "Rock gegen Rechts" in Oldenburg

Bereits am Vorabend des 1. Mai sind Veranstaltungen in Niedersachsen geplant - zum Beispiel das Konzert "Rock gegen Rechts" in Oldenburg auf dem Rathausmarkt, Beginn ist 19 Uhr. Weitere Veranstaltungen für den Sonntag finden Sie auf der interaktiven Karte des DGB zum 1. Mai.

1. Mai in Niedersachsen: Eine Liste der Demos

Wolfsburg , Rathausplatz (9.30 Uhr): Bei der Kundgebung wird Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) als Redner erwartet. Außerdem hat sich Hans-Jürgen Urban angekündigt, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied der IG Metall

, Rathausplatz (9.30 Uhr): Bei der Kundgebung wird Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) als Redner erwartet. Außerdem hat sich Hans-Jürgen Urban angekündigt, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied der IG Metall Braunschweig , Burgplatz, Bürgerpark (ab 11 Uhr): Kundgebung, Demo und Internationales Fest mit Bühnenprogramm. Auf einem abendlichen Empfang werden Gewerkschaftsmitglieder geehrt und spricht Daniela Cavallo, Vorsitzende des Gesamt- und Konzernbetriebsrats der Volkswagen AG

, Burgplatz, Bürgerpark (ab 11 Uhr): Kundgebung, Demo und Internationales Fest mit Bühnenprogramm. Auf einem abendlichen Empfang werden Gewerkschaftsmitglieder geehrt und spricht Daniela Cavallo, Vorsitzende des Gesamt- und Konzernbetriebsrats der Volkswagen AG Helmstedt , Marktplatz (10 Uhr): Demo und Kundgebung

, Marktplatz (10 Uhr): Demo und Kundgebung Gifhorn , Gewerkschaftshaus bis Wolfsburg Gewerkschaftshaus (7.45 Uhr): Fahrradtour nach Wolfsburg zur Demo

, Gewerkschaftshaus bis Wolfsburg Gewerkschaftshaus (7.45 Uhr): Fahrradtour nach Wolfsburg zur Demo Wolfenbüttel , Stadtmarkt (10.30 Uhr): Kundgebung mit der Geschäftsführerin der NGG für die Region Süd-Ost-Niedersachsen-Harz, Katja Derer - und anschließender Demo (12 Uhr)

, Stadtmarkt (10.30 Uhr): Kundgebung mit der Geschäftsführerin der NGG für die Region Süd-Ost-Niedersachsen-Harz, Katja Derer - und anschließender Demo (12 Uhr) Wittmar , Waldhaus zur Asse (11 Uhr): Kundgebung und Rede des Landtagsabgeordneten Jan Schröder (SPD). Außerdem: Musik und Gulaschkanone

, Waldhaus zur Asse (11 Uhr): Kundgebung und Rede des Landtagsabgeordneten Jan Schröder (SPD). Außerdem: Musik und Gulaschkanone Salzgitter , Schützenplatz, Platz Alte Feuerwache (ab 10 Uhr): Kundgebung, Demo und internationales Fest mit Bühnenprogramm. Reden wird Daniela Cavallo, Vorsitzende des Gesamt- und Konzernbetriebsrats der Volkswagen AG

, Schützenplatz, Platz Alte Feuerwache (ab 10 Uhr): Kundgebung, Demo und internationales Fest mit Bühnenprogramm. Reden wird Daniela Cavallo, Vorsitzende des Gesamt- und Konzernbetriebsrats der Volkswagen AG Peine , Gewerkschaftshaus (11 Uhr): Kundgebung und Fest, Redner: Holger Westphal, stellvertretender GEW-Landesvorsitzender

, Gewerkschaftshaus (11 Uhr): Kundgebung und Fest, Redner: Holger Westphal, stellvertretender GEW-Landesvorsitzender Goslar , Museumsplaza (10 Uhr): Demo Treff an der Kaiserpfalz mit kurzen Zwischenstopps und Aktionen und anschließende Maikundgebung auf der Museumsplaza

, Museumsplaza (10 Uhr): Demo Treff an der Kaiserpfalz mit kurzen Zwischenstopps und Aktionen und anschließende Maikundgebung auf der Museumsplaza Seesen , Jacobsonplatz (11 Uhr): Kundgebung und Musik vom Blasorchester

, Jacobsonplatz (11 Uhr): Kundgebung und Musik vom Blasorchester Osterode , Martin-Luther-Platz (10.30 Uhr): Kundgebung und Kinderattraktionen. Reden werden u.a. Bürgermeister Jens Augat und Ute Gottschaar, stellv. Landesbezirksvorsitzende ver.di Niedersachsen-Bremen

, Martin-Luther-Platz (10.30 Uhr): Kundgebung und Kinderattraktionen. Reden werden u.a. Bürgermeister Jens Augat und Ute Gottschaar, stellv. Landesbezirksvorsitzende ver.di Niedersachsen-Bremen Göttingen , Albaniplatz (10 Uhr): Demonstration und Kundgebung, mit Reden, Aktionen, Ständen, Kinder-Hüpfburg-Karussell und Beiträgen aus Betrieben

, Albaniplatz (10 Uhr): Demonstration und Kundgebung, mit Reden, Aktionen, Ständen, Kinder-Hüpfburg-Karussell und Beiträgen aus Betrieben Uslar , Rathausplatz (11 Uhr): Kundgebung und Aufstellen eines Maibaums

, Rathausplatz (11 Uhr): Kundgebung und Aufstellen eines Maibaums Northeim , Münsterplatz (11 Uhr): Kundgebung, Musik und Kuba-Cocktailstand

, Münsterplatz (11 Uhr): Kundgebung, Musik und Kuba-Cocktailstand Einbeck , Marktplatz (11 Uhr): Kundgebung; es redet unter anderem Thorsten Gröger, Bezirksvorsitzender der IG Metall Niedersachsen und Sachsen-Anhalt

, Marktplatz (11 Uhr): Kundgebung; es redet unter anderem Thorsten Gröger, Bezirksvorsitzender der IG Metall Niedersachsen und Sachsen-Anhalt Holzminden , Marktplatz (11 Uhr). Kundgebung, Redner: Ralf Becker, Landesbezirksleiter der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IGBCE)

, Marktplatz (11 Uhr). Kundgebung, Redner: Ralf Becker, Landesbezirksleiter der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IGBCE) Alfeld , Marktplatz (11 Uhr): Kundgebung

, Marktplatz (11 Uhr): Kundgebung Wehrstedt (14 Uhr): Maifest und Musikzug

(14 Uhr): Maifest und Musikzug Hildesheim , Marktplatz (11 Uhr): Demonstration Kundgebung (11.30 Uhr). Mit Reden von Niedersachsens Arbeitsminister Andreas Philippi (SPD) und Kevin Komolka, Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei (GdP)

, Marktplatz (11 Uhr): Demonstration Kundgebung (11.30 Uhr). Mit Reden von Niedersachsens Arbeitsminister Andreas Philippi (SPD) und Kevin Komolka, Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei (GdP) Hannover , Freizeitheim Linden, Goseriede (10 Uhr): Demonstration mit anschließender Kundgebung und Familienfest (11 Uhr). Rednerin: Cosima Ingenschay, stellvertretende Bundesvorsitzende Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG)

, Freizeitheim Linden, Goseriede (10 Uhr): Demonstration mit anschließender Kundgebung und Familienfest (11 Uhr). Rednerin: Cosima Ingenschay, stellvertretende Bundesvorsitzende Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) Lehrte , Rathausplatz (10 Uhr): Kundgebung mit Reden von Lars Klingbeil, SPD-Bundesvorsitzender, und Mehrdad Payandeh, Vorsitzender des DGB-Bezirks Niedersachsen, Bremen, Sachsen-Anhalt

, Rathausplatz (10 Uhr): Kundgebung mit Reden von Lars Klingbeil, SPD-Bundesvorsitzender, und Mehrdad Payandeh, Vorsitzender des DGB-Bezirks Niedersachsen, Bremen, Sachsen-Anhalt Nienburg , Museumsgarten (10 Uhr): Kommunales Frühstück, Kundgebung, Familien- & Kulturprogramm. Reden von MdB Marja Liisa Völlers (SPD) und Markus Wente, Tarifsekretär der IG Metall

, Museumsgarten (10 Uhr): Kommunales Frühstück, Kundgebung, Familien- & Kulturprogramm. Reden von MdB Marja Liisa Völlers (SPD) und Markus Wente, Tarifsekretär der IG Metall Barnstorf , Rathausplatz (11 Uhr): Kundgebung

, Rathausplatz (11 Uhr): Kundgebung Oldenburg , Rathausmarkt (11 Uhr): Der DGB lädt ein zur Kundgebung und zum anschließenden Familienfest ein

, Rathausmarkt (11 Uhr): Der DGB lädt ein zur Kundgebung und zum anschließenden Familienfest ein Delmenhorst , Bismarckplatz (11 Uhr): Demo, Kundgebung und Familienfest

, Bismarckplatz (11 Uhr): Demo, Kundgebung und Familienfest Vechta , Am Pferd (13 Uhr): Kundgebung und Infostände

, Am Pferd (13 Uhr): Kundgebung und Infostände Bramsche , Am Tuchmacher-Museum (11 Uhr): Kundgebung

, Am Tuchmacher-Museum (11 Uhr): Kundgebung Osnabrück , Am Gewerkschaftshaus (10 Uhr): Demo und Kundgebung mit Familienfest

, Am Gewerkschaftshaus (10 Uhr): Demo und Kundgebung mit Familienfest Melle , Am Marktplatz (11 Uhr): Kundgebung

, Am Marktplatz (11 Uhr): Kundgebung Lingen , Halle IV (10 Uhr): Demo und Kundgebung

, Halle IV (10 Uhr): Demo und Kundgebung Papenburg (13 Uhr) : Kundgebung, Infostände, Kinderprogramm und Musik

(13 Uhr) Kundgebung, Infostände, Kinderprogramm und Musik Emden , Stadtgarten (10.30 Uhr): Demo, anschließend Kundgebung (11.30 Uhr) und Familienfest

, Stadtgarten (10.30 Uhr): Demo, anschließend Kundgebung (11.30 Uhr) und Familienfest Norden , Forum WBZ (11 Uhr): Kundgebung und Familienfest

, Forum WBZ (11 Uhr): Kundgebung und Familienfest Norderney, Kurplatz (11.15 Uhr): Kundgebung und Familienfest, Rede von Mark Baumeister, Referatsleiter Gastronomie und Mitglied im NGG Hauptvorstand

Wilhelmshaven , Pumpwerk (11 Uhr): Kundgebung mit Rede von Ralf Sikorski, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der IGBCE

, Pumpwerk (11 Uhr): Kundgebung mit Rede von Ralf Sikorski, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der IGBCE Varel , Jugend- und Vereinshaus Weberei (11 Uhr): Kundgebung und Familienfest

, Jugend- und Vereinshaus Weberei (11 Uhr): Kundgebung und Familienfest Nordenham , Jahnhalle (11 Uhr): Kundgebung und Familienfest

, Jahnhalle (11 Uhr): Kundgebung und Familienfest Cuxhaven , vor dem ehemaligen Fischversandbahnhof/ Restaurant Unikat (11 Uhr): Kundgebung, Livemusik und Infostände

, vor dem ehemaligen Fischversandbahnhof/ Restaurant Unikat (11 Uhr): Kundgebung, Livemusik und Infostände Stade , Wasser West am Schwedenspeicher (11 Uhr): Kundgebung

, Wasser West am Schwedenspeicher (11 Uhr): Kundgebung Lüneburg , Theater (10 Uhr): Demonstration und Kundgebung auf dem Lambertiplatz (10.30 Uhr)

, Theater (10 Uhr): Demonstration und Kundgebung auf dem Lambertiplatz (10.30 Uhr) Lüchow , Roland-Brandin-Str. 2 (10 Uhr): Demonstration und danach Kundgebung auf dem Marktplatz (11 Uhr)

, Roland-Brandin-Str. 2 (10 Uhr): Demonstration und danach Kundgebung auf dem Marktplatz (11 Uhr) Uelzen, Herzogenplatz (11 Uhr): Kundgebung, später Live-Musik, Sportjongleure Dreillingen e. V. und Hüpfburg für Kinder

