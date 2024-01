Demos in Göttingen: Größter Einsatz der Polizei seit Jahren Stand: 12.01.2024 08:35 Uhr Die Polizei Göttingen bereitet sich nach eigenen Angaben auf einen der größten Einsätze der vergangenen Jahre vor. Gruppen aus dem "Querdenker"-, dem rechten und linken Spektrum haben für Samstag zu Demos aufgerufen.

von Jens-Walter Klemp

Zu den verschiedenen Demos werden insgesamt mehrere Tausend Teilnehmer erwartet. Dazwischen die Polizei, die mit einem Großaufgebot sicherstellen muss, dass jeder sein Recht auf freie Meinungsäußerung ausüben darf. Die "Querdenker"-Szene hatte ihre Veranstaltung schon frühzeitig angemeldet: "Versammlungsfreiheit statt Extremismus" ist das Motto. Auf Telegram, Instagram, X oder Youtube wird zur Demo in Göttingen aufrufen. Videos mit martialisch anmutenden Bildern und dramatischer Musik sollen Gleichgesinnte motivieren.

Gegen die Regierung - besonders gegen die Politik der Grünen

Dazu wird in den Videos gegen die Regierung gewettert, besonders gegen die Politik der Grünen. Es wird behauptet, der Staat unterdrücke die Meinungsfreiheit dieser Menschen, die sich gern auch als "Selbstdenker" bezeichnen und sich in den Videos als Opfer staatlicher Willkür darstellen. Ein Stil, der auch die Reichsbürger- und rechtsextremistische Szene anspricht.

Straßen für den Verkehr gesperrt

Die Polizei Göttingen rechnet mit mehreren Hundert Teilnehmenden. Vom Veranstalter wurden sogar 2.000 Demonstranten angemeldet. Angekündigt wurden eine Auftaktkundgebung, ein Demonstrationszug, eine Zwischenkundgebung und eine Abschlusskundgebung. Danach soll es auch noch zwei Autokorsos geben, die bis abends um 22 Uhr dauern sollen. Insgesamt wurden für den Samstag elf Demos bei der Stadt Göttingen angezeigt. Dafür werden mehrere Straßen für den Verkehr gesperrt.

"Querdenker"-Veranstaltung: Mehrere Gegendemos angemeldet

Das Göttinger "Bündnis gegen Rechts" hat unter dem Motto "Querdenken einfrieren" zur Gegendemonstration aufgerufen. Mit Demonstrationszügen aus allen vier Himmelsrichtungen und einer zentralen Kundgebung will das breite Bündnis gegen die Veranstaltung der "Querdenker" protestieren. "Wer immer noch daran zweifelt, dass die Organisatoren des Aufmarsches keine gefährliche Mischung aus Wissenschaftsfeinden, Demokratiegegnern, Reichsbürgern, Esoterikern und extrem Rechten sind, kann sich gerne auf unserer Website informieren", sagt Agnieszka Zimowska vom DGB Kreisverband Göttingen. Sie ist eine der Koordinatorinnen bürgerlichen Protests, zu dem viele Parteien und Organisationen aus Göttingen gehören. Sie rechnet mit mehr als 1.500 Teilnehmenden.

September 2023: Blockaden und brennende Müllcontainer

Im vergangenen September hatte die "Querdenker-Szene" zum "Herbsterwachen" in Göttingen aufgerufen. Rund 430 Menschen folgten dem Aufruf, mit Trommeln und Megafonen versuchten sie lautstark, ihren Positionen Gehör zu verschaffen. Doch zu einer großen Demo kam es am Ende in Göttingen nicht. Gegendemonstranten hatten Blockaden errichtet und Müllcontainer angezündet. Es blieb bei einer Kundgebung der "Querdenker" vor dem Bahnhof.

Oberbürgermeisterin hielt Rede bei Gegendemo

Die Gegendemonstration wurde von verschiedenen Gruppen organisiert, darunter das "Bündnis gegen Rechts", den Grünen und weiteren bürgerlichen Gruppen aus Göttingen. Ihr Vorwurf: "Die 'Querdenker' verbreiten rechtsradikale Verschwörungstherorien!" 1.500 Menschen verhinderten im September die Demo der "Querdenker". Darunter auch Göttingens Oberbürgermeisterin Petra Broistedt (SPD), die bei der Gegendemonstration sprach. Ihre Rede wird von den "Querdenkern" als: "Schande von Göttingen" betrachtet und schon im September kündigten sie an: "Wir kommen wieder!"

Das wird nun an diesem Samstag sein. Wieder wird es Gegendemos geben, wieder wird es einen großen Polizeieinsatz geben, um auf jeder einzelnen Demo das Recht auf freie Meinungsäußerung zu ermöglichen.

