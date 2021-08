Demonstranten fordern Rettung Gefährdeter aus Afghanistan Stand: 21.08.2021 17:11 Uhr In mehreren Städten in Niedersachsen solidarisieren sich am Wochenende Menschen mit Schutzbedürftigen in Afghanistan. In Hannover gibt es heute gleich zwei Veranstaltungen.

Bei der ersten Kundgebung unter dem Motto "Luftbrücke jetzt" zählte die Polizei 350 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ebenso viele waren es den Angaben nach in Göttingen. Die Demonstration sei problemlos verlaufen, hieß es dort. Auch in Stade und Lüneburg waren Kundgebungen angemeldet. Eine weitere Kundgebung in Hannover am Nachmittag ist dem "Protest gegen die Taliban" gewidmet.

Videos 2 Min Niedersachsen erwartet Menschen aus Afghanistan Das Grenzdurchgangslager Friedland und das Schulzentrum Ahlem in Hannover werden vorbereitet. (19.08.2021) 2 Min

Initiatoren fordern Unterstützung der Bundesregierung

Aufgerufen zu den bundesweiten Demonstrationen haben mehrere Organisationen, darunter die "Seebrücke", die sonst schiffbrüchige Migranten auf See rettet. Sie fordern, die Bundesregierung müsse die Luftbrücke zur Evakuierung Gefährdeter aufrechterhalten und möglichst viele Menschen mitnehmen. In Afghanistan sollten nach der Machtübernahme der militant-islamistischen Taliban Fluchtwege zum Flughafen Kabul eingerichtet werden. Männer und Frauen aus dem Land sollten in Deutschland Flüchtlingsschutz bekommen und auch ihre Familien nachholen dürfen.

Kundgebung auch in Osnabrück

Am Sonntag sind bundesweit erneut zahlreiche Veranstaltungen zu dem Thema geplant. Bereits am Freitag gab es in Osnabrück eine Kundgebung vor dem Osnabrücker Rathaus. Zu den Veranstaltern gehörten der Verein Exil und die Seebrücke Osnabrück.

