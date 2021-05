Demo-Verbot und gemeinsame Erklärung von Juden und Muslimen Stand: 17.05.2021 19:24 Uhr Muslime und Juden in Niedersachsen planen angesichts der Gewalt-Eskalation im Nahostkonflikt eine gemeinsame Erklärung. Das Land will derweil Protestaktionen in der Nähe von Synagogen verhindern.

Neben Vertreterinnen und Vertretern von vier Verbänden wird auch Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) bei der Unterzeichnung am Dienstag dabei sein. Die Zusammenarbeit zwischen den Verbänden im Land sei vorbildlich, sagte Michael Fürst, Vorsitzender des Landesverbandes der Jüdischen Gemeinden von Niedersachsen, am Montag der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Mit dem Vorsitzenden der Palästinensischen Gemeinde Hannover, Yazid Shammout, sei er freundschaftlich verbunden.

AUDIO: Pistorius: "Angriffe auf Juden dürfen wir nicht zulassen" (5 Min) Pistorius: "Angriffe auf Juden dürfen wir nicht zulassen" (5 Min)

Warnung vor Antisemitismus und Islamfeindlichkeit

"Wir wollen nicht hinnehmen, dass in Deutschland judenfeindliche Parolen skandiert werden, israelische Fahnen verbrannt werden und Synagogen angegriffen und Juden bedroht werden", sagte Fürst. "Wir sind gemeinsam gegen jede Form von Gewalt und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit." Es sei zu befürchten, dass die Auseinandersetzung in Israel, sollte sie sich noch erweitern, zu einem Erstarken des Antisemitismus in Deutschland führe. Gleichzeitig könnte die Islamfeindlichkeit zunehmen. "Wir haben es über Jahrzehnte geschafft, trotz unterschiedlicher Meinungen respektvoll miteinander umzugehen", betonte Shammout gegenüber der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung".

Land will anti-israelische Proteste nahe Synagogen verhindern

Das niedersächsische Innenministerium hat unterdessen angekündigt, anti-jüdische Demonstrationen vor Synagogen unterbinden zu wollen. Mit einem Erlass werde man den Behörden Hinweise dafür geben, wie solche Aktionen beschränkt oder untersagt werden könnten, teilte ein Sprecher am Montag mit. Das Ministerium verwies auf das Niedersächsische Versammlungsgesetz, das bei unmittelbarer Gefahr für die öffentliche Sicherheit im Einzelfall sogar ein Verbot vorsehe. Innenminister Boris Pistorius (SPD) sagte, Synagogen seien keine Symbole für die Politik des Staates Israel und dürften deshalb auch nicht für Proteste missbraucht werden. Jüdische Menschen zu bedrohen, sei klarer Antisemitismus, so Pistorius.

Zahlreiche Demonstrationen in Niedersachsen

Wegen der Eskalation der Gewalt zwischen Israel und militanten Palästinensern hatten am Wochenende Hunderte Menschen in vielen niedersächsischen Städten demonstriert. Mehrheitlich handelte es sich um Proteste gegen Israel. Nach Polizeiangaben verliefen die Kundgebungen weitgehend friedlich.

