Delmenhorst: Anklage nach tödlichen Messerstichen Stand: 03.02.2022 16:43 Uhr Wegen tödlicher Messerstiche auf seine Lebensgefährtin und deren mutmaßlichen Liebhaber soll sich ein Mann demnächst vor Gericht verantworten.

Die Staatsanwaltschaft Oldenburg habe Anklage wegen Mordes gegen den 34 Jahre alten Mann erhoben, teilte die Behörde am Donnerstag mit. Die Tat ereignete sich im vergangenen Oktober in Delmenhorst. Nachdem der Mann von der Liebesbeziehung erfahren habe, habe er den 27 Jahre alten Mann in einer Sportbar aufgesucht und in Tötungsabsicht mehrfach auf ihn eingestochen. Die Verletzungen hätten letztlich zum Tod des Opfers geführt, hieß es.

VIDEO: Verdächtiger nach Messerangriffen in ärztlicher Behandlung (1 Min)

Nach kurzer Flucht festgenommen

Anschließend sei der Mann zur Wohnung seiner Lebensgefährtin gefahren und habe auch auf die 27-Jährige eingestochen. Dabei wurde die Frau so schwer verletzt, dass sie Tage später im Krankenhaus starb. Der 34-Jährige war zunächst auf der Flucht, wurde aber noch am selben Tag festgenommen. Derzeit befindet er sich in Untersuchungshaft. Das Landgericht Oldenburg hat über die Eröffnung des Hauptverfahrens noch nicht entschieden.

Weitere Informationen Tötungen in Delmenhorst: Polizei nimmt mögliche Helfer fest Ein 34-Jähriger soll eine Frau und einen Mann mit Messerstichen getötet haben. Dabei hatte er wohl Komplizen. (02.12.21) mehr

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 03.02.2022 | 15:00 Uhr