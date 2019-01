Stand: 24.01.2019 10:02 Uhr

Defekte Heizungen: Vielerorts fällt die Schule aus

Wegen defekter Heizungen ist in den vergangenen Wochen vermehrt der Unterricht an Schulen in Niedersachsen ausgefallen. Unter anderem waren die IGS Süd in Langenhagen (Region Hannover) und die Hagenberg-Grundschule in der Göttinger Weststadt betroffen. Angesichts dieser Zustände beklagt der Landeselternrat Niedersachsen mangelnde Investitionen der Schulträger in die Gebäude. Der Vorsitzende des Landeselternrats, Mike Finke, fordert von den Schulträgern, die Heizung schon vor der eigentlichen Heizperiode zu warten. "Dann würde man der Probleme eher Herr werden können." Eine landesweite Statistik über die Schulausfälle gibt es nicht.

Städte- und Gemeindebund: Vergaberecht behindert Wartungen

Dass es zu Schulausfällen wegen kaputter Heizungen kommt, ist auch Thorsten Bullerdiek vom Niedersächsischen Städte- und Gemeindebund bekannt. Er weist jedoch den Vorwurf zurück, dass Kommunen die Wartung wegen knapper Etats hinauszögerten. Aus seiner Sicht ist das Vergaberecht der öffentlichen Hand das Problem, das es schwer mache, Handwerker zu bekommen. Derzeit würden Veränderungen des Vergaberechts im Landtag diskutiert, so Bullerdiek.

Landeselternrat fordert mehr Engagement von Schulträgern

Diesen Einwand lässt der Landeselternrat indes nicht gelten. Er sei nur "vorgeschoben", sagt Finke. "Die Schulträger sollten ihrer Verpflichtung mehr nachkommen, die Schulen in einem ordnungsgemäßen Zustand zu halten." Er beklagt zudem, dass an unterschiedlichen Schulformen unterschiedlich investiert werde und in Hauptschulen weniger Geld fließe als in Gymnasien. Laut Finke sollte ein flächendeckender Unterricht "nach den gleichen Maßstäben" möglich sein.

