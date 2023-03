Debatte in der CDU um Integration abgelehnter Asylbewerber

Abgelehnte Asylbewerber integrieren? Debatte in der CDU Stand: 10.03.2023 08:21 Uhr Der Fraktionschef der CDU im Niedersächsischen Landtag will abgelehnte Asylbewerber in den Arbeitsmarkt integrieren. Andere prominente Stimmen in der Partei bleiben bei ihrer restriktiveren Position.

Sebastian Lechner forderte in der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" (HAZ), das Potenzial von Migrantinnen und Migranten auszuschöpfen. "Wir benötigen in Niedersachsen mehr Arbeits- und Fachkräfte", sagte er der Zeitung. Abgelehnte Asylbewerberinnen und -bewerber sollten ihm zufolge einen "Rechtsanspruch auf zusätzliche Integrationsmaßnahmen" bekommen. Eine zentrale Ausländerbehörde in Niedersachsen solle die Menschen zudem eng begleiten und die Kommunikation mit Unternehmen koordinieren.

Wirksame Kontrollen an EU-Außengrenzen gefordert

Parteikollegen in Lechners Fraktion plädieren hingegen für ein restriktives Vorgehen. Die kommunalpolitische Sprecherin Birgit Butter und der innenpolitische Sprecher André Bock forderten in einer Stellungnahme vom Donnerstag eine zügigere Rückführung ausreisepflichtiger Migrantinnen und Migranten und wirksame Kontrollen an den EU-Außengrenzen. Nur mit einem begrenzten Zuzug bleibe die Unterstützung der Bevölkerung bei der Aufnahme und Integration von Personen mit Bleibeperspektive in der Gesellschaft erhalten, erklärten beide.

Neues Gesetz bietet Chancen für dauerhaftes Bleiberecht

Unterstützung für Lechner kam dagegen von Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens (SPD). Der HAZ zufolge verwies sie auf das neue Chancenaufenthaltsrecht, ein Bundesgesetz, mit dem Menschen aus dem Ausland innerhalb von 18 Monaten ein dauerhaftes Bleiberecht erhalten können. Voraussetzung: Sie müssen mindestens fünf Jahre in Deutschland leben, lediglich geduldet sein und keine vorsätzlichen Straftaten verübt haben. Außerdem dürfen sie keine falschen Angaben zu ihrer Identität gemacht haben.

