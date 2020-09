Stand: 03.09.2020 15:31 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Datenschutz-Bußgelder: Fast eine halbe Million Euro

In Niedersachsen werden immer mehr Bußgelder gegen Unternehmen und Privatpersonen wegen Datenschutz-Verstößen verhängt. Im vergangenen Jahr wurden Strafen in Höhe von rund 480.000 Euro ausgesprochen. Dies hat die Datenschutzbeauftragte Barbara Thiel am Donnerstag in Hannover mitgeteilt. Die Einzelstrafen reichten demnach von mehreren Hundert bis weit über 100.000 Euro.

Videos 02:35 Hallo Niedersachsen Gefahren im Internet: Datenschützer klären auf Hallo Niedersachsen Gerade junge Menschen geben häufig leichtfertig intimste Informationen über sich im Internet preis. Datenschützer wollen das mit Aufklärungsarbeit an Schulen verhindern. Video (02:35 min)

150 Hinweise auf Corona-Gästelisten

Die Bußgelder seien aus unterschiedlichen Gründen verhängt worden. Unternehmen hätten beispielsweise Mitarbeiter oder Kunden verbotenerweise per Kamera überwacht oder die Daten von Bewerbern zu lange aufbewahrt. Autofahrerinnen und Autofahrer gerieten ins Visier der Datenschützer, weil sie ihre Fahrten per Kamera im Dauermodus aufzeichneten. Seit der Verschärfung der EU-Datenschutzregeln nutzen Bürgerinnen und Bürger offenbar immer häufiger die Möglichkeit, Datenschutz-Verstöße zu melden. Dies gilt laut Thiel auch für Vorfälle im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. 150-mal erreichten die Behörde Hinweise, wonach Gästelisten in Restaurants oder Friseurläden offen auslagen.

Kritik an der Landesregierung

Die Datenschutzbeauftragte warf auch der niedersächsischen Landesregierung schwere Versäumnisse vor. Diese solle eigene Auftritte im sozialen Netzwerk Facebook abschalten. Zudem habe das Kultusministerium hinsichtlich der Bildungscloud für Schüler und Lehrkräfte bislang nicht dargelegt, ob die persönlichen Daten der Nutzer sicher sind.

Weitere Informationen Hallo Niedersachsen Daten im Restaurant: Mehr als 90 Beschwerden Hallo Niedersachsen Kontaktdaten, die auf dem Restaurant-Tisch liegen oder offen in einem Korb gesammelt werden: In Niedersachsen gibt es mehr als 90 Datenschutz-Beschwerden im Zusammenhang mit Gästelisten. mehr NDR 1 Niedersachsen: Aktuell Kameras in Schlachthöfen: Land entwirft Leitfaden NDR 1 Niedersachsen: Aktuell Mit einem Datenschutz-Leitfaden hat die Landesregierung den Rahmen für die Videoüberwachung auf Schlachthöfen geschaffen. Zahlreiche Betriebe hatten die Kameras wieder abgeschaltet. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 03.09.2020 | 15:00 Uhr