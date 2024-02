"Das ist Murks": Ministerin Behrens kritisiert Cannabis-Gesetz Stand: 16.02.2024 12:19 Uhr Das Gesetz für einen legalen Cannabis-Konsum in Deutschland soll zum 1. April in Kraft treten, doch es hagelt Kritik. Niedersachsens Innenministerin hält die Pläne für nicht umsetzbar.

Kaum haben sich die Parteien der Ampel-Koalition auf die genauen Regelungen für eine Legalisierung zum Anbau und Konsum von Cannabis geeinigt, wird der Gesetzesentwurf von mehreren Seiten kritisiert. Auch von der niedersächsischen Innenministerin Daniela Behrens (SPD): Sie zweifelt im Gespräch mit der Deutschen-Presse-Agentur die Umsetzbarkeit des Gesetzes zur Cannabis-Legalisierung an.

Behrens: Ein Neustart wäre notwendig

Alle bisherige Kritik auch von Kinder- und Jugendärzten sowie von der Polizei oder den Suchtberatungsstellen seien von der Bundesregierung fast vollständig ignoriert worden, so Behrens. "Der nun vorliegende Entwurf ist Murks, denn es ist ein schlechter Kompromiss", sagt die Ministerin. Sie fordere daher einen Neustart. "Das Gesetz ist so nicht praxistauglich. Das eigentliche Ziel, mit einer gesteuerten Abgabe zahlreiche Verbesserungen und Entlastungen zu erreichen, wird in der Praxis fehlschlagen." Als Innenministerin ist Behrens auch für die Polizei in Niedersachsen zuständig.

Schon in der kommenden Woche soll im Bundestag über den Entwurf abgestimmt werden. Da es sich bei dem Gesetz um ein sogenanntes Einspruchsgesetz handelt, bedarf es nicht der Zustimmung der Länder durch den Bundesrat. Zwar könnten diese Einspruch erheben, aber letztlich könnte auch dieser mit einer entsprechenden Mehrheit im Bundestag überstimmt werden. Das heißt, die Bundesregierung kann das Gesetz trotz der Kritik aus Niedersachsen beschließen.

Freigabe und Anbau in mehreren Schritten geplant

Sollte das Gesetz wie geplant kommen, wird Cannabis zum 1. April von der Liste der verbotenen Stoffe aus dem Betäubungsmittelgesetz gestrichen. Aktuell vorgesehen ist, dass dann der Eigenanbau und der Besitz einer bestimmten Menge von Cannabis legal wird. Einzige Voraussetzung ist die Volljährigkeit. Die Gründung von sogenannten Social-Clubs, die den gemeinsamen Anbau von Cannabis auch in größeren Mengen ermöglichen sollen, könnte dann bereits zum 1. Juli erlaubt werden.

