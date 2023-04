Das Wetter zu Ostern: Von (fast) allem was dabei Stand: 05.04.2023 21:30 Uhr Das Wetter zu Ostern wird in Niedersachsen wechselhaft mit milden Temperaturen und immer wieder etwas Regen. Die Sonne lässt sich nur selten blicken. Immerhin: Schnee und Frost wird es nicht geben.

Von weißen Ostern sei man in diesem Jahr weit entfernt, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Laut DWD-Vorhersage werden die Temperaturen vielerorts deutlich im zweistelligen Bereich liegen. Am wärmsten wird es mit bis zu 16 Grad im Binnenland am Ostermontag.

Osterfeuer-Fans im Norden haben Glück

Am Karfreitag soll es in weiten Teilen Niedersachsens stark bewölkt sein, westlich der Weser könnte es Regen geben. Das Thermometer klettert laut DWD auf 10 bis 13 Grad im Binnenland und auf 8 bis 9 Grad auf den Inseln. Auch dort fällt teilweise Regen. Am Samstag ist es ähnlich stark bewölkt bei Temperaturen von 11 bis 14 Grad, die Meteorologen erwarten Sprühregen. Auf den Inseln soll es bei 8 bis 9 Grad meist niederschlagsfrei bleiben. Am Abend, wenn viele Osterfeuer brennen, werden für Ostfriesland und das Emsland trockene 6 Grad vorhergesagt. In der Südosthälfte Niedersachsens hingegen gibt es immer wieder Regen, die Temperaturen sinken auf 6 bis 8 Grad. In der Nacht zum Sonntag kühlt es sich auf drei Grad ab.

Sonne am Ostersonntag nur im Osten?

Der Ostersonntag startet laut DWD stark bewölkt mit etwas Regen oder Sprühregen. Im Osten Niedersachsens könnte in der zweiten Tageshälfte die Sonne zum Vorschein kommen. Die Temperaturen erreichen 11 bis 14 Grad, auf den Inseln bleibt es bei 8 bis 9 Grad mit Sprühregen. Auch am Ostermontag ist es anfangs stark bewölkt, dann gibt es aber vermehrt Auflockerungen, bevor zum Abend von Westen her wieder Regen einsetzt. Mit 13 bis 16 Grad im Binnenland und rund 10 Grad auf den Inseln wird es noch etwas wärmer als an den vorherigen Tagen.

