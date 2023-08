Das Wetter in Niedersachsen: So wird es heute und morgen Stand: 18.08.2023 08:18 Uhr Der Sommer in Niedersachsen ist vom Wetter her sehr durchwachsen. Was erwartet uns in diesen Tagen an Küsten, Heide und Harz? Sonne, Regen, Unwetter? Die Wettervorhersage für heute, morgen und übermorgen.

Heute Wechsel aus Sonne und Wolken, im Verlauf vor allem im Norden einzelnen Schauer möglich, Gewitter nicht ganz ausgeschlossen. Höchstwerte 22 bis 30 Grad. Schauer- und Gewitterböen möglich. In der Nacht im Binnenland oft lockere Wolken und trocken, an der Nordsee hin und wieder wolkig, Schauer, einzelne Gewitter. Tiefstwerte 21 bis 18 Grad.

Die Wetterlage in Niedersachsen

Der Einfluss einer Warmfront auf das Wetter in Norddeutschland nimmt ab, zwischenzeitlich herrscht ruhigeres Hochdruckwetter.

Das Wetter heute

Heute zunächst teils neblig-trüb, teils aufgelockert bewölkt und trocken. Im Laufe des Tages Übergang zu wechselnder Bewölkung und vor allem in einem Streifen zwischen Emsland und dem Alten Land einzelnen Schauer, teils gewittrige Entwicklungen nicht ganz ausgeschlossen. Weiter im Süden länger sonnig und meist trocken. Höchstwerte 22 Grad auf Borkum, 26 Grad in Osterholz-Scharmbeck und im Oberharz bis 30 Grad in Northeim. Schwacher, an der Nordsee mäßiger östlicher Wind, Schauer- und Gewitterböen möglich. Abendtemperatur um 18 Uhr: 21 Grad in Wangerooge, 26 Grad in Lüneburg und 28 Grad im Osnabrücker Land sowie in Hameln und Braunschweig.

Weitere Informationen Niederschlagsradar: Wo droht der nächste Regen? Egal ob Dauerregen, kurzer Schauer oder gar Schneefälle: Unser Niederschlagsradar verrät auf einen Blick, wo im Norden dunkle Wolken aufziehen. mehr

In der Nacht im Binnenland einige, überwiegend lockere Wolken, gelegentlich wolkenlos, kein wesentlicher Regen, an der Nordsee hin und wieder wolkig, Schauer, einzelne Gewitter. Tiefstwerte 21 Grad in Neuenhaus bis 18 Grad in Hitzacker, im Oberharz 17 Grad. Schwacher, an der Nordsee gelegentlich mäßiger Ost- bis Südwind mit Schauer- und Gewitterböen.

Das Wetter morgen

Am Sonnabend zunächst vielerorts heiter und trocken, vom Emsland und von Ostfriesland her rasch Bewölkungszunahme und dort teils schauerartiger, mit Blitz und Donner durchsetzter Regen, am Nachmittag über die Weser ostwärts ausbreitend, zum Abend hin das Wendland und den Harz erreichend, zwischen Weser und Ems einige trockene Abschnitte und Aufheiterungen. Höchstwerte 23 Grad auf Langeoog, 28 Grad in Bremen und im Oberharz bis 32 Grad in Wolfsburg. Schwacher, an der Nordsee gelegentlich mäßiger Wind aus südlichen bis westlichen Richtungen, in Schauer- und Gewitternähe mitunter böig auffrischend.

In der Nacht zum Sonntag rasch nachlassende und ostwärts abziehende Schauer und Gewitter, vielerorts locker bewölkt, hier und da gelegentlich wolkenlos, überwiegend trocken. Stellenweise Nebel. Tiefstwerte 20 bis 14 Grad. Schwacher Wind aus westlichen bis nördlichen Richtungen, Schauer- und Gewitterböen möglich.

Weitere Aussichten für die kommenden Tage

Am Sonntag nach möglichem Nebel tagsüber vielerorts überwiegend heiter und trocken, vor allem südlich des Mittellandkanals gelegentlich wolkig und besonders im Bergland einige Schauer, auch Gewitter möglich. Höchstwerte 22 bis 28 Grad. Schwacher westlicher bis nördlicher Wind, in Schauer- und Gewitternähe mitunter böig auffrischend.

Am Montag zeitweise Sonnenschein, einige, meist lockere Wolken, vielerorts durchweg trocken, vor allem im Bergland leichte Schauerneigung, einzelne Gewitter nicht ausgeschlossen. Höchstwerte 21 bis 28 Grad. Schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 15.08.2023 | 19:30 Uhr