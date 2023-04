Das Osterwetter in Niedersachsen: Von (fast) allem was dabei Stand: 07.04.2023 10:38 Uhr Das Wetter zu Ostern in Niedersachsen wird mild und wechselhaft. Ab und zu regnet es, doch auch die Sonne lässt sich immer wieder blicken. Die Nächte werden kalt, aber Schnee gibt es diesmal keinen.

Von weißen Ostern seien wir in diesem Jahr weit entfernt, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Laut DWD-Vorhersage liegen die Temperaturen über Ostern tagsüber fast überall im zweistelligen Bereich. Lediglich im Oberharz und im Solling bleibt es kühler. Am wärmsten wird es mit bis zu 17 Grad im Binnenland am Ostermontag.

Osterfeuer-Fans haben fast überall Glück

In Sachen Sonne stehen die Karten am Karfreitag - und stellenweise auch am Karsamstag - ganz gut: Vom nördlichen Harzvorland bis zur Elbe wird es heute heiter und trocken, lediglich weiter südwestlich dominieren die Wolken, gelegentlich regnet es. Die Temperaturen klettern laut DWD auf 8 bis 14 Grad. Nachts stellenweise Regen oder Sprühregen, im Emsland und im Oberharz sinken die Temperaturen auf Werte um den Gefrierpunkt. Am Karsamstag ist es (bei 8 bis 13 Grad im Binnenland und maximal 6 Grad im Oberharz) vor allem an der Ems und in Nordseenähe länger heiter, das restliche Niedersachsen bekommt mehr Wolken ab, östlich der Weser regnet es gelegentlich. Am Abend, wenn viele Osterfeuer brennen, zieht der Regen ab, lediglich im Wendland und im Harz sind dann noch einige Tropfen möglich. Frisch wird die Osterfeuer-Nacht dagegen überall in Niedersachsen: Die Temperaturen sinken auf 4 bis 6 Grad.

Nordsee-Urlauber haben alles richtig gemacht

Der Ostersonntag startet laut DWD stellenweise mit Frühnebel. Danach ist es vielerorts stark bewölkt, zwischen Harz und Weserbergland sind Schauer möglich. Später wird es dann überall freundlich, den meisten Sonnenschein gibt es an der Nordsee. Die Temperaturen erreichen 11 bis 16 Grad. Der Ostermontag wird dann wechselhaft mit Sonne, Wolken und gelegentlichen Schauern. Die Temperaturen steigen dann sogar auf bis zu 17 Grad.

