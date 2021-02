Das Frühlingswetter lockt die Menschen im Norden ins Freie Stand: 20.02.2021 15:14 Uhr Vielerorts im Norden zeigt sich erstmals der Frühling in diesem Jahr. Die Sonne lockt viele Menschen vor ihre Türen. Binnengewässer stehen hoch im Kurs.

Die Polizei hat angekündigt, beliebte Ausflugsziele wie das Steinhuder Meer und den Maschsee in Hannover zu kontrollieren, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Dabei ging es vorrangig um die Einhaltung von Abständen in der Corona-Pandemie. "Auf den Uferpromenaden an den Gewässern der Region Hannover kann es bei dem frühlingshaften Wetter eng werden. In diesem Fall ist das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung zwingend notwendig", sagte ein Sprecher. Besondere Vorkommnisse habe es nicht gegeben, hieß es am Nachmittag. Die Polizei appelliert, erwartbar stark frequentierte Orte zu meiden.

Zehn Stunden Sonne am Sonntag

Derweil steigen die Temperaturen weiter. Dabei ist Niedersachsen relativ kühl in den Tag gestartet. Am Mittag war es frühlingshaft warm. In Hannover zeigte das Thermometer laut Deutschem Wetterdienst (DWD) um 14 Uhr 15 Grad, ebenso in Emden und Bremen. In Lüchow-Dannenberg, Cuxhaven und auf Norderney waren es 13 Grad - Tendenz steigend. Die Aussichten bleiben gut. Die Sonne zeigt sich am Sonntag bis zu zehn Stunden. Die Höchstwerte liegen zwischen elf und 13 Grad auf den Inseln und bis zu 18 Grad im Binnenland. Nachts kühlt es immer wieder ab, sodass in den Nächten laut DWD weiterhin mit Bodenfrost zu rechnen ist. Dennoch kein Vergleich zu den Temperaturen des vergangenen Wochenendes, als mancherorts um die minus 15 Grad gemessen wurden.

Wolkig, aber trocken in Mecklenburg-Vorpommern

Heute bleibt es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) meist trocken, aber wolkig. Mit Temperaturen zwischen acht Grad an der Küste und zwölf Grad im Westen des Landes wird es etwas wärmer.

Sonnige Aussichten für Hamburg und Schleswig-Holstein

Die Hamburger und die Schleswig-Holsteiner erwartet dagegen ein Wochenende mit viel Sonnenschein. Es wird freundlich mit milden Temperaturen. Heute und morgen steigen die Temperaturen nach kühlen Nächten wieder an. Die Höchstwerte bei viel Sonne und nur zeitweisen Wolkenfeldern liegen laut DWD zwischen neun und zehn Grad in Nordfriesland und bis zu 16 Grad an der Elbe.

