Dannenberg: Polizei übt für den Ernstfall

Schüsse, Explosionen, überall Polizei - im Famila-Markt am Adolfsplatz in Dannenberg (Elbe) werden sich heute drei Stunden lang dramatische Szenen abspielen. Sorgen müssen sich die Anwohner allerdings nicht machen, im Gegenteil. Es handelt sich um eine der regelmäßigen Großübungen, mit denen sich die Polizei und andere Einsatzkräfte im Rahmen der Terrorabwehr auf akute Bedrohungsszenarien vorbereiten. Wie eine Sprecherin der Polizei NDR 1 Niedersachsen sagte, werden bis zu 500 Personen an der Simulation teilnehmen.

Die "Verletzten" kommen aus Stade

Nach Polizeiangaben müssen die Bürger in Dannenberg mit gesperrten Straßen sowie Schuss- und Explosionsgeräuschen rechnen, Rettungswagen werden mit Martinshorn durch die Stadt fahren. Man wolle den Ernstfall so realistisch wie möglich inszenieren, hieß es bei der Polizei. Zu diesem Zweck werden aus Stade Helfer des Roten Kreuzes anreisen, die die Verletzten spielen sollen - geschminkt mit roter Farbe. 100 neutrale Beobachter werden den Ablauf des Einsatzes anschließend bewerten. Die Übung dauert von 11 bis 14 Uhr.

