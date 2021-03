Daniela Behrens als neue Gesundheitsministerin vereidigt Stand: 05.03.2021 12:54 Uhr Niedersachsen hat eine neue Sozial- und Gesundheitsministerin: Daniela Behrens ist am Freitag auf einer Sondersitzung im Landtag vereidigt worden.

Die Abgeordneten der Großen Koalition stimmten geschlossen für die 52 Jahre alte SPD-Politikerin. Die FDP votierte dagegen, die Grünen enthielten sich. Da Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) in Corona-Quarantäne ist, erhielt Daniela Behrens ihre Ernennungsurkunde im Landtag vom stellvertretenden Ministerpräsidenten Bernd Althusmann (CDU).

Daniela Behrens heute zu Gast bei Hallo Niedersachsen Die neue Gesundheitsministerin ist heute als Studiogast bei Hallo Niedersachsen. Ab 19.30 Uhr im NDR Fernsehen.

"Tatkräftige Kämpferin und Verwaltungsfachfrau"

In seiner anschließenden Rede verwies der CDU-Politiker auf die Bedeutung ihrer Position an der Spitze des Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung in der Pandemie und sagte, dass vor Behrens "unbestritten eine schwierige Aufgabe" liege. Julia Willie Hamburg (Grüne) lobte die neue Ministerin. Mit ihr kehre eine "sehr tatkräftige, für alle Anregungen offene Kämpferin und Verwaltungsfachfrau" in Niedersachsens Politik zurück.

Behrens: Entwicklung einer Teststrategie geplant

Als erste Ziele hatte die neue Gesundheitsministerin eine Stärkung der Corona-Impfkampagne und die Entwicklung einer Teststrategie genannt. "Die Menschen haben ein Anrecht darauf, dass diese Dinge zügig erledigt werden", sagte Behrens der "Nordsee-Zeitung".

Weil: Einzige Kandidatin

Weil hatte Behrens am Dienstag als neue Ministerin vorgestellt. Zuvor war ihre Vorgängerin Carola Reimann (SPD) wegen einer Erkrankung unerwartet zurückgetreten. Behrens war unter Olaf Lies (SPD) von 2013 bis 2017 Staatssekretärin im niedersächsischen Wirtschaftsministerium. Dort musste sie wegen einer Vergabeaffäre gehen. Für Ministerpräsident Weil ist das Schnee von gestern: Behrens habe damals ihre Fehler schnell und offen benannt. Er habe sie nie aus den Augen verloren, sie sei die Einzige gewesen, die er gefragt habe, ob sie neue Sozialministerin werden wolle. Zuletzt arbeitete die 52-Jährige im Bundesfamilienministerium und lebt in Bokel (Landkreis Cuxhaven).

