"Dammer Rosenmontag": Narren feiern mit Karnevalsumzug Stand: 13.02.2023 14:39 Uhr Im Landkreis Vechta hat am Mittag der große Umzug am "Dammer Rosenmontag" begonnen - traditionell eine Woche vor den Hochburgen am Rhein. Schon am Wochenende wurde in Niedersachsen Karneval gefeiert.

"Wir freuen uns auf große bunte Wagen, superschöne Kostüme und herrliche Laune von Zuschauern und den Aktiven", sagte Ralf Ricking, Elferrats-Mitglied bei der Dammer Karnevalsgesellschaft. Wie bereits gestern sind erneut etwa 8.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei dem rund fünf Kilometer langen Umzug dabei. Geschäfte und Büros sind deswegen weitgehend geschlossen. Bereits eine Stunde vor dem Umzug gab es zur Einstimmung einen Narrenempfang im Dammer Rathaus.

30.000 Zuschauer am Sonntag

Am Sonntag feierten laut Polizei rund 30.000 Zuschauer beim Umzug mit. "Die Innenstadt ist voll", sagte ein Sprecher dazu. Wegen der hohen Teilnehmerzahl bezeichnen die Dammer ihren Umzug stolz als den größten Karnevalsumzug in Norddeutschland. Bereits am Samstagabend ging es mit dem sogenannten Heiligabend los. Bis in die Nachtstunden verzeichnete die Polizei in den Festzelten und Gaststätten in der Innenstadt bis zu 20.000 Besucher.

Die größten Umzüge in Niedersachsen zum Karneval 2023

Die Narren der Landeshauptstadt ziehen traditionell am Samstag vor Rosenmontag durch Hannover. Los geht es am 18. Februar um 11 Uhr am Kröpcke. Vor Corona feierten jedes Jahr Tausende auf und an der Umzugstrecke. Rund 2.500 Karnevalisten fuhren auf Festwagen oder in Cabrios durch die Stadt oder gingen zu Fuß. So wie vor Corona soll es dieses Jahr auch wieder werden, wenn es nach den Narren geht. Den Karnevalsumzug in Hannover gibt es nach Angaben der Stadt seit 1992. Karneval gefeiert werde in der Region aber schon viel länger: "Die älteste Erwähnung der Fastnacht in Hannover geht auf das Jahr 1395 zurück", schreibt die Stadt.

18. Februar: Ossensamstag in Osnabrück

Auch in Osnabrück feiern die Narren traditionell am Samstag vor Rosenmontag, dann ist "Ossensamstag". Dieses Jahr nimmt der Zug einen neuen Weg durch die Stadt. Startpunkt ist die Ecke Pottgraben/Heinrich-Heine-Straße. Der gut ein Kilometer lange Festzug steht unter dem Motto "Mit Humor und Glück kommt der Ossensamstag zurück". Für alle, die sich nach der Pandemie noch nicht in große Menschenmengen begeben wollen, soll es vom Stadtprinzenwagen aus einen Livestream geben. Alle Informationen rund um die Live-Übertragung, die Anfahrt und die Route des Festzuges finden Sie auf der Internetseite des Bürgerausschusses Osnabrücker Karneval (BOK).

19. Februar: Schoduvel in Braunschweig

Nach zwei Jahren Pause wegen der Corona-Pandemie kann auch in Braunschweig einer der größten Karnevalsumzüge Norddeutschlands wieder starten. Termin ist der 19. Februar. Los geht es um 12.40 Uhr am Europaplatz. Von dort zieht der gut fünf Kilometer lange Zug durch Braunschweig. "Insgesamt schlängelt sich der Narrenlindwurm circa vier Stunden lang durch die Straßen und Kamelle fliegen in die fröhliche Menge", schreibt die Stadt. Aus 40 Vorschlägen sei das Motto "Schöne Kostüme überall, wir feiern heute Karneval" für den diesjährigen Schoduvel ausgewählt worden. Informationen finden Sie im Veranstaltungskalender der Stadt Braunschweig.

