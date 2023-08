DWD warnt vor Unwettern im Nordwesten von Niedersachsen Stand: 25.08.2023 15:20 Uhr Nach den warmen Tagen zeigt sich der Freitag in Niedersachsen turbulent. Für den Nordwesten wird örtlich vor schweren Gewittern mit heftigem Starkregen, Böen und Hagel gewarnt.

Die Unwetterwarnung des Deutsche Wetterdienst (DWD) gilt zunächst bis 16 Uhr. Bereits am Mittag hatten die Meteorologen vor Unwettern im Emsland und der Grafschaft Bentheim gewarnt. Heftige Niederschläge sorgten dort in einigen Orten für überflutete Straßen. In Meppen konnte die Kanalisation laut Polizei den Starkregen nicht überall aufnehmen. Viele Straßen standen den Angaben zufolge unter Wasser. Unwetterbedingte Unfälle habe es bis jetzt jedoch nicht gegeben, hieß es am frühen Nachmittag.

Kräftige Gewitter mit Hagel bis zum Abend möglich

Der DWD hatte zuvor für den Westen sowie Süden und Südosten Niedersachsens Starkregen und Sturmböen prognostiziert. Die Gewitter können teils unwetterartig ausfallen, mit Niederschlagsmengen von 15 bis 30 Litern pro Quadratmeter, Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 90 Kilometern pro Stunde und Hagel mit zwei Zentimetern Korndurchmesser. Vor allem im Westen kann es bis 20 Uhr kräftige Gewitter geben und im Süden und Südosten Niedersachsens bis 22 Uhr. Selbst orkanartige Böen mit bis zu 110 Kilometern pro Stunde und Tornados könnten vereinzelt auftreten.

Weitere Informationen Wie wird das Wetter im Norden? Regen? Sonne? Sturm? Hier finden Sie das aktuelle Wetter und die Vorhersage für ganz Norddeutschland. mehr Unwetterwarnung

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 25.08.2023 | 13:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Sturm Extremwetter