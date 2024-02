DWD warnt vor Unwetter an der Küste durch Sturmtief "Wencke" Stand: 22.02.2024 12:09 Uhr Heute Nacht wird es stürmisch in Norddeutschland. Auf den Inseln und an der Nordseeküste könnte Sturmtief "Wencke" laut DWD Unwetter und Orkanböen mit bis zu 130 Kilometern pro Stunde bringen.

Für Niedersachsen und Schleswig-Holstein hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Vormittag eine amtliche Unwetterwarnung herausgegeben. "Da braut sich etwas zusammen", sagte DWD-Meteorologe Tobias Reinartz. Gewarnt wird ab 21 Uhr vor orkanartigen Böen, teils auch vor extremen Orkanböen. Bereits im Lauf des Nachmittags soll der Wind in Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein auffrischen. Das Maximum des Sturmtiefs "Wencke" erwartet der DWD in der Nacht zu Freitag.

Orkanböen an der Nordsee möglich

Den Prognosen zufolge werden vor allem die Nordseeinseln, die Küste und das angrenzende Binnenland von dem Sturm betroffen sein. Dort erwarten die Wetterexperten stürmischen Südwestwind der Stärke 10. An der Nordsee und im Norden von Schleswig-Holstein könnte es vereinzelt Orkanböen geben mit bis zu 125 Kilometern pro Stunde. Vom Emsland bis zur Ostsee sind nach Angaben der Meteorologen vorübergehend schwere Sturmböen bis 100 Kilometer pro Stunde möglich.

Am Freitag soll der Wind nachlassen

Im Landesinneren von Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein rechnet der DWD heute Nacht mit Sturmböen der Windstärke 9, in höheren Lagen wie im Harz auch mit orkanartigen Böen der Stärke 10. "Bedenkt man, dass die Böden durch die vergangenen Regenfälle zum Teil recht aufgeweicht sind, muss vor allem in der Nordwesthälfte mit dem ein oder anderen umgestürzten Baum gerechnet werden", sagte Reinartz. In vielen Regionen dürfte der Sturm laut DWD nur wenige Stunden dauern, bereits am Freitagmorgen soll der Wind nachlassen. Stürmische Böen sind besonders an der Nordsee aber weiterhin möglich.

Schneeregen und Glättegefahr am Wochenende

Zum Wochenende soll es laut DWD weiterhin wechselhaft und regnerisch

bleiben. Dabei wird es wieder kälter. Vor allem in den Nächten könnten die Temperaturen in Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein demnach auf um 0 Grad sinken. In der Folge rechnet der Wetterdienst am Samstag mit Schneeregen und Glättegefahr.

