DWD warnt heute vor Unwettern in Norddeutschland

DWD gibt Unwetterwarnung für Norddeutschland heraus Stand: 26.08.2022 16:46 Uhr Die Hitze im Norden hat zum Wochenende ein Ende: Die Temperaturen sinken deutlich - auf maximal 24 Grad am Sonntag. Am Nachmittag gab der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine Unwetterwarnung heraus.

Demnach kommt es voraussichtlich ab dem Nachmittag in Niedersachsen, Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein örtlich vermehrt zu starken Gewittern mit Sturmböen, Starkregen und Hagel. In Niedersachsen sind aktuell vor allem die Gegend südlich von Bremen und der östliche Landesteil um Wolfsburg und Helmstedt betroffen, starke Gewitter gab es zudem in der Gegend um Göttingen und bei Osterode. Auch in Mecklenburg-Vorpommern sind starke bis schwere Gewitter mit Starkregen bis zu 40 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit sowie Sturmböen möglich. Vereinzelt kann es laut DWD sogar Niederschlagsmengen bis zu 50 Liter pro Quadratmeter geben. Die Höchstwerte im Norden liegen zwischen 24 und 30 Grad.

Unwetter: 120 Einsätze am Vormittag in Pinneberg

Bereits am Vormittag musste die Feuerwehr in Pinneberg (Schleswig-Holstein) mehrfach ausrücken. Durch Starkregen waren zahlreiche Keller und Tiefgaragen voll Wasser gelaufen. Auch Feuerwehren aus umliegenden Gemeinden mussten den Angaben zufolge bei mehr als 120 betroffenen Kellern und Straßenzügen zu Hilfe kommen.

Sonnabend: Maximal 22 bis 26 Grad im Norden

Ähnlich regenreich geht es nach Angaben des DWD in Mecklenburg-Vorpommern auch am Sonnabend weiter: So soll es immer wieder Schauer und kräftige Gewitter, zum Teil mit unwetterartigem Starkregen geben. In Schleswig-Holstein und Niedersachsen ist nur noch in den östlichen Landesteilen mit Schauern, örtlich auch mit Gewittern zu rechnen. Die Höchsttemperaturen im Norden liegen zwischen 22 und 26 Grad.

Am Sonntag kühlt es ab

Für Sonntag rechnet der Deutsche Wetterdienst nur noch mit Höchsttemperaturen von 20 bis 24 Grad. In Niedersachsen, Bremen, Schleswig-Holstein und Hamburg bleibt es zumeist trocken, Sonne und Wolken wechseln sich ab. In Mecklenburg-Vorpommern ist dagegen nach Angaben der Meteorologen zunächst noch mit Schauern zu rechnen, später wird es aber auch dort freundlicher.

