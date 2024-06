DWD warnt erneut vor Unwettern - Niedersachsen und SH betroffen Stand: 21.06.2024 19:14 Uhr In Teilen Norddeutschlands besteht noch bis Samstagfrüh Unwettergefahr durch heftigen Starkregen, Sturmböen und Hagel. Für Niedersachsen und Schleswig-Holstein gilt bis etwa 21 Uhr eine amtliche Unwetterwarnung.

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) sind sowohl in beiden Bundesländern bis zu 35 Liter Regen pro Quadratmeter in kurzer Zeit möglich - in Niedersachsen sogar binnen einer Stunde. Dazu könnten Hagel und Sturmböen kommen. In Mecklenburg-Vorpommern wird es laut DWD-Prognose etwas weniger heftig - dort werden bis zu 25 Liter Regen in kurzer Zeit erwartet. Erst in der Nacht zu Samstag sollen Schauer und Gewitter abziehen. Bei wechselnder Bewölkung sind dann und am Sonntag laut Wetterprognose vereinzelt Niederschläge möglich.

DWD: Wetterlage dynamisch und schwer vorherzusagen

Ursache ist ein Tief, das aus dem Süden auf einen breitem Streifen Richtung Norden zieht und dabei neben dem östlichen Niedersachsen auch Teile von Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern mitnimmt. Laut DWD ist ganz Norddeutschland von der Wetterlage betroffen. Es sei jedoch schwierig, einen Schwerpunkt zu bestimmen, sagte DWD-Meteorologin Mareike Pohling am Freitagmorgen dem NDR Niedersachsen. Einerseits könne man nicht ausschließen, dass es über mehrere Stunden zu unwetterartigem Starkregen kommt - etwa, wenn eine Schauerlinie mehrfach über einen Ort ziehe. Gleichzeitig könne es aber auch Bereiche geben, wo gar nichts passiert, so Pohling.

Mehrere Warnungen vor starkem Gewitter am Freitag

Bereits am Freitagvormittag hatte es mehrere amtliche Warnungen des DWD vor starkem Gewitter gegeben. Betroffen waren unter anderem die Landkreise Osnabrück, Cloppenburg und Emsland, sowie der Raum Göttingen, Braunschweig und Hannover. Am Nachmittag galt in Niedersachsen zudem über mehrere Stunden eine amtliche Unwetterwarnung.

