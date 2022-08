Stand: 22.08.2022 08:06 Uhr DWD: Die Woche beginnt in Niedersachsen weitgehend sonnig

Die Woche in Niedersachsen startet heiter und wolkig bei zunehmend hochsommerlichen Temperaturen. Der dominierende Hochdruckeinfluss sorgt am Montag für überwiegend sonniges Wetter bei 25 bis 28 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst am Montagmorgen mitteilte. Nur auf den Inseln und im Oberharz bleibt es bei etwas kühleren 23 Grad. Vor allem an den Küsten ist mit schwachem bis mäßigem Wind zu rechnen. Im Laufe der Woche klettern die Temperaturen dann auf heiße 27 bis maximal 33 Grad.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 22.08.2022 | 08:00 Uhr