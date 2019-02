Stand: 21.02.2019 11:30 Uhr

DLRG: Erheblich mehr Badetote in Deutschland

In Deutschland sind 2018 deutlich mehr Menschen ertrunken als im Vorjahr. Während 2017 404 starben, waren es im vergangenen Jahr 504. Das ist ein Anstieg um 19,8 Prozent. Besonders gefährlich ist das Baden in Flüssen, Bächen, Seen und Kanälen. Allein hier ertranken 435 Menschen. Das teilte die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) am Donnerstag in Hamburg mit. "Hatten wir im vorherigen Jahr durch den per se ausgebliebenen Sommer verhältnismäßig geringe Ertrinkungszahlen, bewies das langanhaltende Sommerwetter nun, dass es leider auch anders gehen kann", sagte Achim Wiese, DLRG-Pressesprecher.

29 Badetote in Schwimmbädern

"Binnengewässer führen leider noch immer die Ertrinkungsstatistiken an, denn sie werden in den seltensten Fällen von Rettungsschwimmern bewacht", sagte Achim Haag, Präsident der DLRG. "Das Risiko zu ertrinken, ist hier deutlich höher. Wir stehen Kommunen und Landkreisen weiterhin mit Gefahrenexpertise und Rettungsschwimmern zur Verfügung, man muss nur auf uns zukommen." In Schwimmbädern starben mit 29 Badegästen im Vergleich zu 161 in Flüssen und 233 in Seen und Teichen vergleichsweise wenige Menschen.

DLRG: Arbeit der Rettungsschwimmer zahlt sich aus

In den Meeren starben insgesamt 25 Menschen - vier in der Nordsee und 21 in der Ostsee. Das sind mit Blick auf das Jahr 2017 drei Personen weniger. "Ein weiterer Indikator dafür, dass sich die ehrenamtliche Arbeit der Rettungsschwimmer auszahlt und dem Zentralen Wasserrettungsdienst Küste eine hervorragende Leistung bescheinigt", sagte Haag.

