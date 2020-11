DLR: Lüftungssyteme besser gegen Corona als offene Fenster Stand: 04.11.2020 12:34 Uhr Beim Filtern von Coronaviren aus der Raumluft sind Lüftungssysteme offenbar effektiver als offene Fenster. Das haben Forscher des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) herausgefunden.

Beim offenen Fenster ströme die Luft seitlich herein, verwirbelt und kommt mit weiteren Personen in Kontakt. Filtersysteme würden dagegen verhindern, dass sich virenbelastete Aerosole unkontrolliert ausbreiten, teilten die Göttinger Strömungsforscher nach einem Test in einem nachgebauten Klassenzimmer, einem Arzt-Warteraum-Modell, Gastro-Bereich und Kinoreihen mit.

Krisenstabsvize: Fensterlüften effektivste Lösung

Bislang gilt vor allem das Fensterlüften als Mittel der Wahl, um die Gefahr möglicher Corona-Infektionen in geschlossenen Räumen wie Klassenzimmern zu minimieren. Die Landesregierung hatte Forderungen von Lehrern und Eltern nach Luftfiltern zuletzt immer wieder zurückgewiesen. Die stellvertretende Leiterin des Krisenstabes, Claudia Schröder sagte am Montag gegenüber NDR 1 Niedersachsen, richtiges Stößlüften in Räumen mit Fenstern sei die beste Lösung. Nur bei Räumen, die man nicht so lüften könne, sei eine Lösung mit Luftfiltern denkbar, so Schröder. "Sie sind aber dem eigentlichen Lüften über das Fenster immer unterlegen", so Schröder.

