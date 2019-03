Stand: 29.03.2019 19:42 Uhr

DFL-Urteil: Zweifel am Kurs von Pistorius

Sollen sich die Vereine der Fußball-Bundesliga an zusätzlichen Einsatzkosten für die Polizei bei sogenannten Hochrisikospielen beteiligen? Das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) in Leipzig hat am Freitag dieser Regelung prinzipiell grünes Licht gegeben. Künftig könnten die Deutsche Fußball Liga (DFL) und damit auch die Proficlubs von den Ländern zur Kasse gebeten werden, so hatte es das Bundesland Bremen im konkreten Streitfall gefordert. In Niedersachsen stößt das DFL-Urteil auf ein geteiltes Echo.

DFL kann an Polizei-Mehrkosten beteiligt werden Hallo Niedersachsen - 29.03.2019 19:30 Uhr Die Beteiligung des Profi-Fußballs an Polizei-Mehrkosten bei Hochrisikospielen ist laut Bundesverwaltungsgericht grundsätzlich rechtmäßig. Details muss das Oberverwaltungsgericht klären.







Pistorius will keine Gebühren erheben

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) bewertet die grundsätzliche Möglichkeit, Vereinen oder auch der DFL zusätzliche Kosten in Rechnung zu stellen, kritisch. Man werde diese Möglichkeit nicht in Anspruch nehmen, sagte Pistorius dem NDR. Er begründete seine ablehnende Haltung mit dem Gewaltmonopol des Staates und der Frage, wie man die Vereine für Straftaten in Haftung nehmen wolle, die sich auf dem Weg zu einem Fußballspiel ereigneten.

Steuerzahlerbund fordert eine einheitliche Lösung

Bernhard Zentgraf vom niedersächsischen Bund der Steuerzahler begrüßte das Urteil, weil den Ländern damit grundsätzlich ein Weg eröffnet werde, zusätzliche Kosten bei Hochrisikospielen über Gebühren an die DFL oder einzelne Vereine abzudecken. Zentgraf äußerte gegenüber dem NDR die Vermutung, Pistorius werde seine ablehnenden Kurs "nicht auf Dauer halten können". Zentgraf forderte statt eines Flickenteppichs der Länder eine bundeseinheitliche Lösung. Das Leipziger Urteil sei ein "Top-Thema für die Innenminister-Konferenz", so Zentgraf. Zentgraf stellte sich hinter die Forderung des Bremer Innensenators Ulrich Mäurer (SPD), der einen Fonds aller Bundesligisten gefordert hatte, um einen fairen Ausgleich zu garantieren.

Kind befürchtet "deutliche wirtschaftliche Probleme"

96-Präsident Martin Kind warnte am Freitag gegenüber dem NDR davor, den Vereinen Zusatzkosten für Sicherheitsmaßnahmen außerhalb des Stadions aufzuerlegen. Die Bundesligaclubs wendeten bereits bis zu 50.000 Euro für Sicherheit pro Spiel auf, mehr sei nicht zu leisten, so Kind. Mit Blick auf seinen Verein Hannover 96 sagte Kind: "Wenn diese Kosten zu übernehmen wären, würde uns das vor deutliche wirtschaftliche Probleme stellen."

Detailfragen vor dem Oberverwaltungsgericht

Zwecks Klärung von Detailfragen hatte das Leipziger Bundesverwaltungsgericht den Fall am Freitag an das Oberverwaltungsgericht (OVG) Bremen zurückverwiesen.

