Cousin mit Samurai-Schwert getötet? Mordprozess verschoben Stand: 18.01.2024 15:51 Uhr Ein 43-Jähriger soll seinen Cousin mit einem Samurai-Schwert getötet haben. Zehn Jahre später sollte der Fall ab Donnerstag vor dem Landgericht Braunschweig verhandelt werden. Nun wurde der Prozessauftakt vertagt.

Einer der Verteidiger konnte aufgrund von starken Schneefalls nicht wie geplant erscheinen, wie das Gericht am Donnerstag mitteilte. Der Prozess wird daher auf Freitag verschoben. Die Anklage gegen den 43-Jährigen soll um 9 Uhr verlesen werden. Der Angeklagte steht nach Angaben des Landgerichtes Braunschweig unter Verdacht, sich 2014 mit seinem Cousin in dessen Wohnung in Salzgitter getroffen und ihn dort getötet zu haben. Nachdem beide einige Bier getrunken hatten, soll der 43-Jährige dem Opfer mit einer leeren Glasflasche auf den Kopf geschlagen haben. Daraufhin habe er ein in der Wohnung liegendes Samurai-Schwert genommen und damit mehrfach auf seinen Cousin eingestochen und eingeschlagen, so der Vorwurf.

Geld für ein neues Leben mit der Affäre?

Der mutmaßliche Mord soll von dem Angeklagten im Vorfeld geplant worden sein. Dem Landgericht zufolge war dieser hochverschuldet und hatte es auf das Bargeld des 41-jährigen Opfers abgesehen. Er habe sich davon Flugtickets kaufen wollen, um seine Familie zu verlassen und mit seiner Affäre ein neues Leben im Ausland beginnen zu können. Nach der Tat flüchtete der Angeklagte auf die Philippinen und tauchte dort für neun Jahre unter.

Flucht auf die Philippinen

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig wurde bereits 2014 unmittelbar nach der Tat ein internationaler Haftbefehl gegen den mutmaßlichen Täter erlassen. Die weitergereichten Hinweise an die philippinischen Behörden führten damals allerdings nicht zur Festnahme des 43-Jährigen. Erst im Januar 2023 wurde der Angeklagte rund 200 Kilometer nördlich von Manila auf den Philippinen festgenommen. Im Juli wurde er schließlich nach Deutschland abgeschoben und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.

