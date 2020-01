Stand: 28.01.2020 16:52 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Coronavirus: So reagiert Niedersachsen

Niedersachsen bereitet sich auf ein mögliches Auftreten des neuartigen Coronavirus vor. Ab sofort können Verdachtsfälle im Landesgesundheitsamt in Hannover geprüft werden und müssen nicht mehr nach Berlin geschickt werden. "Das erspart uns die Einsendung der Proben an die Charité und damit wertvolle Zeit", sagte Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD). Nach Angaben des Ministeriums befinden sich derzeit einige Verdachtsfälle aus Niedersachsen in der Abklärung. Es sei aber noch keine bestätigte Erkrankung registriert worden, hieß es. "Wir beobachten die steigenden Infektionszahlen in China mit großem Ernst und bereiten uns auf eine mögliche Ausbreitung auch in Niedersachsen vor, auch wenn das hoffentlich nicht so kommen wird", sagte Reimann. Für den Fall von Epidemien gebe es klar festgelegte Abläufe.

Neuer Verdachtsfall in Göttingen

Einen neuen Verdachtsfall meldete das Universitätsklinikum in Göttingen. Der Patient sei von seinem Hausarzt überwiesen worden und wurde auf der Isolierstation aufgenommen. Er war zuvor von einer Reise aus China zurückgekehrt. Nun wird geprüft, ob er sich mit der neuartigen Lungenkrankheit infiziert haben könnte. Seine Proben wurden nach Angaben eines Sprechers noch nach Berlin geschickt, das Ergebnis soll am Mittwoch vorliegen.

Conti verbietet Dienstreisen von und nach China

Auch niedersächsische Unternehmen reagieren auf das Coronavirus. Der Reifenhersteller Continental aus Hannover habe inzwischen "ein Verbot für Dienstreisen von und nach China beschlossen", sagte Unternehmenssprecher Vincent Charles gegenüber NDR Niedersachsen. Laut Charles beschäftigt Continental in China rund 26.000 Mitarbeiter an 50 Standorten. In der Metropole Wuhan gebe es "ein kleines Vertriebsbüro", Mitarbeiter seien nach bisherigem Stand nicht erkrankt.

VW gibt Belegschaft in China länger frei

Auch Volkswagen hat bereits auf das Virus reagiert. Nach Angaben eines Sprechers hat der Konzern seinen Mitarbeitern vor Ort über die Feiertage hinaus freigegeben. Zudem kümmere man sich um die Sicherheit der Angestellten. Sobald der Betrieb wieder aufgenommen wird, stelle VW der Belegschaft Mundschutzmasken und Desinfektionsmittel zur Verfügung.

