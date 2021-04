Coronavirus: Niedersachsens langes Impf-Wochenende Stand: 22.04.2021 15:00 Uhr Die Wartelisten in den Impfzentren sind lang. Das Land plant, am Sonnabend und Sonntag rund 70.000 Menschen in Niedersachsen erstmalig zu immunisieren.

Bei der Aktion sollen vor allem Bürgerinnen und Bürger, die älter als 70 Jahre sind, noch keinen konkreten Impftermin haben und auf der Warteliste stehen, mit dem AstraZeneca-Vakzin gegen das Coronavirus geimpft werden. "Ich appelliere an alle, die ein entsprechendes Impfangebot erhalten, dieses auch wahrzunehmen", sagte Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD). Das Impf-Wochenende ist ein Ergebnis des neuen "Impfpaktes für Niedersachsen". Die Gesundheitsministerin hatte sich mit Ärztinnen und Ärzten, Kommunen, Katastrophenschutz sowie Apothekerinnen und Apothekern digital an einen Tisch gesetzt und ein Bündnis geschlossen, um die Impfkampagne des Landes voranzubringen.

Landkreise rüsten für Impf-Marathon auf

Die Landkreise bereiten sich seit einigen Tagen auf das Wochenende vor. Im Landkreis Hildesheim gibt es eine Drive-In-Impfstelle. In 30 Minuten ist der Kurs abgefahren und der Stempel im Impfpass. Der Landkreis Hameln-Pyrmont impft an beiden Tagen jeweils elf Stunden durch und will so 1.700 Menschen erreichen. Der Landkreis Schaumburg hat sich für seine Impf-Straße mit 1.000 zusätzlichen AstraZeneca-Dosen versorgt. Offenbar sind aber nicht alle so gut weggekommen.: In Osnabrück, Papenburg und Lingen sind rund 5.500 Impftermine für das Wochenende vergeben worden. Allerdings gebe es keine zusätzlichen Chargen - sodass sich das Impf-Wochenende auf die kommende Woche auswirke und dort weniger geimpft werden könne.

Schon 41 Prozent der über 60-Jährigen geimpft?

Das Land verspricht sich von der Aktion, möglichst viele Menschen von den Wartelisten zu bekommen - und ab kommenden Montag die Terminvergabe für Personen über 60 Jahre zu öffnen. Für diese stünde ebenfalls der AstraZeneca-Wirkstoff zur Verfügung. In der Altersgruppe der Menschen über 60 gebe es die eindeutige Empfehlung der Ständigen Impfkommission für eine Impfung mit dem Vakzin. "Dieser Impfstoff schützt ausgesprochen wirksam vor einer Covid-Infektion und schweren Krankheitsverläufen", sagte Behrens. Das Gesundheitsministerium geht davon aus, dass zu diesem Zeitpunkt rund 41 Prozent der über 60-Jährigen mindestens einmal geimpft worden sind, weil sie entweder Vorerkrankungen haben oder jenseits des Alters von 70 Jahren sind.

Johnson & Johnson-Vakzin für Hochinzidenzkommunen

Derweil setzt das Land in einigen Hochinzidenzgebieten erstmals den Wirkstoff des Unternehmens Johnson & Johnson ein. Dieser war in der vergangenen Woche noch während der Auslieferung an die Bundesländer aufgrund von Krankheitsfällen im zeitlichen Zusammenhang mit Impfungen in den USA vorübergehend zurückgestellt worden. Nun sollen noch in dieser Woche 21.500 Dosen in die Hochinzidenzkommunen Salzgitter, Wolfsburg und die Landkreise Vechta und Peine geliefert werden, wie Heiger Scholz, Leiter des Corona-Krisenstabs am Donnerstag im Gesundheitsausschuss des Landtags ankündigte.

