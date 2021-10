Coronabedingte Schließung: Hat Minijobberin Lohn-Anspruch? Stand: 13.10.2021 06:30 Uhr Können Minijobber darauf pochen, ihren Lohn zu bekommen, auch wenn ihre Arbeit während des Corona-Lockdowns nicht gebraucht wurde? Das Bundesarbeitsgericht will das heute grundsätzlich klären.

Konkret geht es um den Fall einer Frau aus Niedersachsen. Sie hatte als geringfügig Beschäftigte in einer Filiale für Nähmaschinen und Zubehör als Verkäuferin gearbeitet. Auf Anordnung der Behörden musste das Geschäft während des ersten Lockdowns im vergangenen Jahr den ganzen April über geschlossen bleiben. Die Frau wurde als Verkäuferin nicht gebraucht. Die 432 Euro netto, die sie mit ihrem Arbeitgeber als Entgelt für ihre Tätigkeit vereinbart hatte, fordert sie aber ein.

Zwei Instanzen geben der Verkäuferin recht

In ihrer Klage argumentiert sie, dass es zum Betriebsrisiko gehöre, wenn das Geschäft auf behördliche Anordnung schließen muss. Dieses Risiko müsse ihre Arbeitgeberin tragen. In den ersten beiden Instanzen hatte die Frau damit Erfolg. Ihre Arbeitgeberin wehrt sich nun dagegen vor dem Bundesarbeitsgericht in Erfurt. Es ist der erste Arbeitsrechtsstreit, der seinen Ursprung in der Corona-Krise hat, mit dem sich die höchsten Arbeitsrichter befassen.

Kurzarbeit für Minijobber nicht möglich

Minijobber sind Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen mit höchstens 450 Euro monatlichem Lohn oder einem Arbeitseinsatz von maximal 70 Tagen pro Kalenderjahr. Sie zahlen keine Beiträge zu den Sozialversicherungen. Allein im Einzelhandel arbeiteten nach Zahlen des Handelsverbandes Deutschland (HDE) zu Jahresbeginn etwa 808.000 geringfügig Beschäftigte. Anders als Voll- oder Teilzeitbeschäftigte können sie nicht in Kurzarbeit geschickt werden.

