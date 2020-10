Corona in ganz Niedersachsen - auch ohne Infektionsherd Stand: 18.10.2020 16:05 Uhr Laufend rutschen zurzeit weitere Landkreise in Niedersachsen auf die Liste derer, die kritische Corona-Werte überschritten haben. Nun gehört auch der bevölkerungsreichste Landkreis dazu.

In der Region Hannover sind in den vergangenen sieben Tagen 38,7 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner registriert worden. Das teilte das Land am Sonntag mit. Damit ist der erste kritische Wert, der bei 35 liegt, überschritten. Am Montag will die Region mit den Bürgermeistern der Kommunen über Reaktionen beraten. "Im Fokus werden sicherlich eine erweiterte Maskenpflicht sowie Verstärkungen der Kontrollen vor Ort stehen", so ein Sprecher.

Starker Anstieg auch ohne konkreten größeren Ausbruch

Von der größeren Risiko-Schwelle, nämlich einer Sieben-Tage-Inzidenz von 50, ist die Region Hannover zugleich ein gutes Stück entfernt - noch. Im Gegensatz zu den vergangenen Monaten scheint sich jedoch eine neue Entwicklung abzuzeichnen: Die Infektionsrate geht auch dort stetig nach oben, wo es keine konkreten größeren Ausbruchsgeschehen gegeben hat - etwa in einem Schlachtbetrieb oder einer Pflegeeinrichtung.

Weitere Informationen Corona-Krise in Delmenhorst: Inzidenzwert liegt bei 200 Am Montag will der Krisenstab in Delmenhorst über neue Maßnahmen informieren. NDR.de überträgt die Pressekonferenz live. mehr

Delmenhorst: Warum der Spitzenwert?

Genauso sieht es in Delmenhorst aus. Die Stadt hatte am Sonnabend eine alarmierende Zahl vermeldet: Die Sieben-Tage-Inzidenz ist auf fast 200 gestiegen. Auch dort kann dies nicht auf einen speziellen Betrieb oder eine Veranstaltung zurückgeführt werden. "In Delmenhorst sind bei den Infektionszahlen laut Gesundheitsamt keine besonderen lokalen Zuordnungen festzustellen", teilte die Stadt mit. "Es gibt also keine 'Infektionsherde' wie etwa größere Feiern."

Inzidenzwerte örtlich über 100

Eine ganze Reihe von Gebieten hat die Warn-Schwelle von 50 Infizierten pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen bereits hinter sich gelassen. Im Landkreis Cloppenburg liegt der Wert bei weit mehr als 100, im Landkreis Northeim ist die 100 ebenfalls überschritten. Bei über 50 lag die Inzidenz laut Land am Sonntag in den Landkreisen Emsland, Grafschaft Bentheim, Osnabrück und Vechta. Diese gelten damit als Risikogebiete. Den niedrigeren Risikowert von 35 überstiegen die Landkreise Celle, Oldenburg, Verden, die Stadt Osnabrück und, wie erwähnt, die Region Hannover.

Weitere Informationen Gibt es bald neue Corona-Regeln für ganz Niedersachsen? Die Landesregierung will kommende Woche neue Maßnahmen prüfen. Die Fallzahlen sind so hoch wie nie - und steigen weiter. mehr

Gesundheitsministerium kündigt strengere Regeln an

Was nun? Gerät das Geschehen außer Kontrolle? Das Land Niedersachsen insgesamt kratzt mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 34,2 am Sonntag an der 35er-Marke. "Der generelle Anstieg der Infektionszahlen ist wirklich besorgniserregend", sagte Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD). Die Regeln sollen laut Ministerium in Kürze verschärft werden. Niedersachsens Landesregierung hatte zuletzt mehrfach betont, dass eine zweite Schließung von Geschäften und Betrieben wegen der schwerwiegenden wirtschaftlichen Folgen unbedingt vermieden werden soll. Wenn möglich, ziehe er stets die "mildere" Variante vor, sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) der "Welt" (Montagausgabe).

Weil: Härtere Maßnahmen haben härtere Nebenwirkungen

"Lieber Sperrstunde als wieder geschlossene Kneipen und Restaurants", findet Weil, der auch das Beherbergungsverbot als mildes Mittel begrüßt hätte - das aber wurde vom Gericht gekippt. Wenn das passiert, "landen wir ganz automatisch bei härteren Maßnahmen. Die haben dann natürlich auch eine stärkere Wirkung, inklusive wesentlich größerer Nebenwirkungen", sagte Weil der Zeitung. Die Sperrstunde steht auch auf der Kippe, in Berlin hat sie bereits einem Gerichtsbeschluss nicht standgehalten.

Videos 3 Min Corona: Neue Regeln für Regionen mit hohen Infektionszahlen Die Maskenpflicht wird ausgeweitet. Nur Feiern im kleinen Rahmen sind erlaubt und eine Sperrstunde kommt. (15.10.2020) 3 Min

Klare Worte: "Wir werden die Sperrstunde umsetzen"

Nach Bund-Länder-Beratungen, neuen Corona-Regeln, die man erst mal verstehen muss, und Diskussionen über Flickenteppiche fand Weil jetzt unmissverständliche Worte. "Wir werden die Sperrstunde, wie alle anderen Ergebnisse der Berliner Konferenz, in Niedersachsen Punkt für Punkt umsetzen und im Zweifel auch in die nötigen Gerichtsverfahren gehen", sagte er der "Welt". "Sperrstunden sind ein wesentlich milderes Mittel als die Schließung von Restaurants und Lokalen. Die wollen wir nicht. Und ich hoffe sehr, dass wir am Ende nicht genau zu diesen Schließungen gezwungen sind." Außerdem werde das Land die erlaubte Zahl der Teilnehmer bei Privatfeiern senken.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 19.10.2020 | 08:00 Uhr