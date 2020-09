Stand: 26.09.2020 13:40 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Corona in Niedersachsen - wie geht es weiter?

Nach einer leichten Erholung im Sommer nimmt Corona die Welt wieder enger in den Griff. Vielerorts steigen die Zahlen, Deutschland erklärt immer mehr Regionen und Länder zum Risikogebiet. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat am Freitag im NDR Fernsehen bei Hallo Niedersachsen dazu aufgerufen, in den Herbstferien zu Hause zu bleiben. Gleichzeitig steigen in Niedersachsen ebenfalls die Zahlen - ein Überblick zum aktuellen Geschehen.

VIDEO: "Am besten, wir bleiben alle in den Ferien zu Hause" (4 Min)

Herbstferien besser in Niedersachsen?

"Am besten wir bleiben alle in den Herbstferien zu Hause bei uns in Niedersachsen", sagte Weil. Am Ende der Sommerferien sei ein nennenswerter Anteil der Infektionen auf Auslandsaufenthalte zurückzuführen gewesen - aus Fehlern könne man lernen. Gleichzeitig gibt es auch in Niedersachsen immer wieder neue Hotspots wie im Landkreis Cloppenburg und in Westertimke bei Tarmstedt im Landkreis Rotenburg. Eine generelle Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen im Land hält Ministerpräsident Weil trotz der steigenden Corona-Infektionszahlen allerdings nicht für nötig. Bundesweit wird derzeit über eine verschärfte Maskenpflicht diskutiert. Für einzelne Hotspots möchte Weil dies allerdings auch nicht ausschließen.

Einheitliche Obergrenze für Privatfeiern?

Unterdessen fordern die Landkreise eine bundesweite Obergrenze für Privatfeiern. Die unterschiedlichen Regelungen irritierten die Menschen, sagte Landkreistag-Präsident Reinhard Sager der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Die Grenze solle bei 50 Personen liegen, da es ab dieser Anzahl extrem schwierig werde, die Kontakte nachzuverfolgen. Ansonsten sei an der "situationsgerechten Eindämmung" festzuhalten. Kreisen und Städten sollten nicht die gleichen Maßnahmen aufgezwängt werden. Der dezentrale Ansatz sei "ein Erfolgsmodell und muss beibehalten werden".

Lockerungen auf dem Prüfstand

Ob die für den 1. Oktober angedachten Lockerungen für Niedersachsen tatsächlich umgesetzt werden können, lies Ministerpräsident Weil am Freitag noch offen. Am Dienstag wollen sich beim Corona-Gipfel die Länderchefs erneut mit Bundeskanzlerin Angela Merkel austauschen.

