Corona in Niedersachsen: Zahlen, Daten, Fakten zum Jahrestag Stand: 27.02.2021 18:00 Uhr Am 29. Februar 2020 wurde der erste Corona-Fall im Land bestätigt. Betroffen war ein 68-jähriger Mann aus Uetze bei Hannover. Er war der erste von mittlerweile mehr als 160.000 Infizierten.

Wo steht Niedersachsen heute? Lange schnitt das Land vergleichsweise gut ab und hatte niedrigere Infektionszahlen als andere Regionen in Deutschland. Vor einem halben Jahr etwa waren erst etwa 16.000 Ansteckungen bekannt. Heute sind es mehr als zehnmal so viele. Der Sieben-Tage-Wert lag damals deutlich unter 10, heute liegt er mit rund 70 sogar über dem Bundesschnitt.

Zweite Welle ebbt ab - oder?

Die gute Nachricht: Die sogenannte Zweite Welle, die im Herbst begonnen hat, scheint abzuebben. In der Spitze gab es in den Wintermonaten mehr als 20.000 aktive Corona-Fälle in Niedersachsen. Erfasst sind dabei alle Personen, die an einem Tag mit dem Virus infiziert sind - abzüglich der Genesenen und der Todesfälle. Derzeit sind es etwas mehr als 12.000 (Stand Sonnabend, 27. Februar 2021: 12.364 Fälle). Zuletzt zeigte die Kurve der Neuinfektionen allerdings wieder leicht nach oben - zumindest an einzelnen Tagen. Insgesamt sind im Laufe des ersten Corona-Jahres mehr als 4.000 Menschen an oder mit dem Virus gestorben.

Die Mutanten kommen

Ein erheblicher Teil der neuen Ansteckungen geht mittlerweile auf neuartige Virus-Varianten zurück, insbesondere die sogenannte britische Mutante B.1.1.7. Anders als etwa Bremen und Baden-Württemberg hat Niedersachsen erst spät damit begonnen, positive Corona-Proben flächendeckend daraufhin zu untersuchen. Der Krisenstab bezifferte den Anteil der Mutanten an den Corona-Fällen zuletzt landesweit auf zehn Prozent. Zumindest in einigen Regionen geht aber schon rund jede zweite Infektion darauf zurück. Der Anteil der Mutationen steigt rasant.

Impfungen: Nur Heime haben gute Zahlen

Im Hinblick auf die Impfungen sieht es noch am besten in den Pflegeheimen aus. In 90 Prozent der Heime wurden die Erstimpfungen verteilt - in 60 Prozent auch die Zweitimpfungen. Doch darüber hinaus stockt es - weil die Impfstoffhersteller ihre Lieferzusagen nicht eingehalten haben, sagt die Landesregierung. Und weil die Regierung die Vergabe der Impftermine unnötig kompliziert gemacht hat, sagt die Opposition. Immerhin: Rund 120.000 Menschen, die 80 Jahre oder älter sind und nicht im Heim leben, haben ihre Termine erhalten. Rund 210.000 weitere stehen aber noch auf der Warteliste.

Schlechte Werte bei Erst- und Zweitimpfungen

Vor allem bei den Erstimpfungen hinkt Niedersachsen hinterher. Rund 264.000 Menschen haben bislang ihre erste Spritze bekommen. Das entspricht 3,3 Prozent der Bevölkerung - nur Brandenburg ist bundesweit genauso schlecht. Die niedersächsische Landesregierung verweist angesichts dieser Werte lieber auf den Fortschritt bei den Zweitimpfungen. Aber auch dort reicht es mit einer Impfquote von 1,7 Prozent nur zu einem geteilten vorletzten Platz vor Hessen (1,6 Prozent).

