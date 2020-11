Corona in Niedersachsen: Wie geht es im "Lockdown" weiter? Stand: 06.11.2020 15:08 Uhr Seit Montag sind Teile des öffentlichen Lebens zur Bekämpfung des Infektionsgeschehens stillgelegt. Die Corona-Zahlen steigen bisher weiter. Nun könnten verschärfte Maßnahmen ins Spiel kommen.

In der Corona-Pandemie werden Kontakte aufs äußerste beschränkt, Gastronomiebetriebe, Klubs, Theater, Opern und Fitnessstudios sind derzeit geschlossen, der Amateursport komplett eingestellt. Noch lässt sich die Wirkung der Maßnahmen, die Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder am Mittwoch vor einer Woche beschlossen haben, nicht abschätzen. Unterdessen diskutiert die Politik weitere Beschränkungen auf Landesebene.

CDU-Chef Toepffer: "Keine Tabus und Denkverbote"

Während die IHK eine Ausweitung des verkaufsoffenen Sonntags fordert, kann sich die CDU-Landtagsfraktion vorstellen, den Einzelhandel zu schließen, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Fraktionschef Dirk Toepffer sagte, es dürfe "keine Tabus und Denkverbote" geben. Das Land benötige einen konkreten Plan, der Maßnahmen regelt, wenn die Infektionskurve nicht abflacht - quasi ein Punkte-Plan zur Verschärfung analog zur sogenannten Exitstrategie im Frühsommer. Es müsse vermieden werden, dem Infektionsgeschehen weiter hinterher zu laufen.

Steigende Zahlen: Wechselmodell an Schulen eine Option

Plötzlich weicht auch Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) von seiner "Die Schulen bleiben im Präsenzunterricht-Modus"-Strategie ab. Er könne sich nun das Wechselmodell mit geteilten Klassen vorstellen, stiegen die Infektionszahlen weiter. Niedersachsens Regierungssprecherin Anke Pörksen erklärte, es gebe bislang keine Tendenz, die Auflagen landesweit zu verschärfen. Von etwa 3.000 Schulen in Niedersachsen haben zurzeit rund 400 mit Corona-Fällen zu tun. Rund 130 Schulen befinden sich im Wechselunterricht mit halben Klassen. Die Idee, Kinder und Jugendliche schon am 18. Dezember aus den Schulen zu nehmen, ist vom Tisch.

Amtshilfe: Verwaltungskräfte steigen in Nachverfolgung ein

Massiv steigende Infektionszahlen bedeuten auch massiv steigenden Arbeitsaufwand an der Corona-Front in den Gesundheitsämtern. Inzwischen legen einige Kommunen die Nachverfolgung in die Hände der Kontaktpersonen - eigenverantwortlich, sozusagen. Die Landesregierung setzt derweil auf Amtshilfe: Neben Bundeswehr und Vereinen wie dem Deutschen Roten Kreuz sind ab kommender Woche rund 1.400 Verwaltungsangestellte in Bereitschaft. Sie sollen Gesundheitsämter und das Sozialministerium in dem Kampf gegen das Coronavirus unterstützen.

Corona-Maßnahmen: Immer mehr Verfahren

Ein großes Problem ist offenbar auch die Uneinsichtigkeit von Bürgerinnen und Bürgern. Täglich schließen Ordnungsämter und Polizei Geschäfte, in denen es keine Hygienekonzepte gibt oder die bestehenden Maßnahmen ignoriert werden. Zudem treffen Beamte regelmäßig Menschen, die Abstandsregeln oder Maskenpflicht missachten - und leiten dementsprechende Verfahren ein. Zudem stellt sich der Öffentliche Personen- und Nahverkehr als Problem dar. Bahnen und Schulbusse sind häufig überfüllt, Abstände können nicht eingehalten werden. Wie die Politik dieses Herausforderung angehen möchte, ist unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 06.11.2020 | 13:00 Uhr