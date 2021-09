Corona in Niedersachsen: Warnstufen, 3G und neues Schuljahr Stand: 07.09.2021 21:22 Uhr Eine neue Phase hat begonnen: Geimpfte und genesene Personen bekommen Freiheiten zurück. Für die ersten soll es bald Auffrischungsimpfungen geben.

Das Land Niedersachsen will ab Oktober Corona-Drittimpfungen in Senioren- und Pflegeeinrichtungen anbieten. Mobile Teams sollen dann vor Ort impfen. Eine offizielle Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) für Auffrischungsimpfungen für Senioren und Immungeschwächte liegt bislang nicht vor.

Weniger strenge Quarantäne-Regeln für Schüler

Für Kinder und Jugendliche hat derweil das neue Schuljahr begonnen - mit Präsenzunterricht. Für Schülerinnen und Schüler gelten weniger strenge Quarantäne-Regeln als zuvor. Darauf haben sich die Gesundheitsminister der Länder geeinigt. Tritt ein Corona-Fall auf, soll nicht mehr die ganze Klasse in Isolation gehen. Quarantäne solle nur noch für enge Kontaktpersonen, beispielsweise Sitznachbarn, angeordnet werden, heißt es in dem Beschluss der Gesundheitsministerinnen und -minister. Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) bezeichnete die neue Regelung als "völlig richtig und angemessen". Auch unterstütze er sehr die Möglichkeit, dass sich die Kontaktpersonen nach fünf Tagen freitesten können, wenn sie keine Symptome haben. Geimpfte und Genesene sollen zudem grundsätzlich von einer Quarantäne-Anordnung ausgenommen sein.

Warnstufen ersetzen Stufenplan

In Niedersachsen bestimmen drei neue Warnstufen, ob Corona-Regeln verschärft oder gelockert werden. Die Warnstufen haben den Stufenplan abgelöst. Dieser richtete sich nur nach der Sieben-Tage-Inzidenz. Welche Warnstufe gilt, richtet sich neben der Inzidenz auch nach der Zahl der Corona-Patienten in den Krankenhäusern und deren Anteil an der Belegung der Intensivbetten. Wenn ein oder mehrere dieser Parameter einen Schwellenwert überschreiten, zeigen die drei Warnstufen Gelb, Orange und Rot dies an. Die aktuelle Corona-Verordnung gilt zunächst bis zum 22. September.

3G-Regeln: Geimpft, genesen, getestet

Die Warnstufe 1 (Gelb) ist erreicht, wenn zwei von drei Parametern gewisse Grenzwerte überschreiten. Greift die Warnstufe, gilt die sogenannte 3G-Regel. Sie besagt, dass der Zutritt zu zahlreichen Einrichtungen und Veranstaltungen nur noch mit einer vollständigen Impfung, einer Genesung oder einer negativen Testung möglich ist. Auch bei einer Inzidenz ab 50 über fünf Tage hinweg tritt diese Regel in Kraft, wenn Landkreise zuvor eine entsprechende Allgemeinverfügung erlassen haben. Liegt der Überschreitung der 50er-Inzidenz ein Infektionsgeschehen zugrunde, "das mit hinreichender Sicherheit einem bestimmten räumlich abgetrennten Bereich zugeordnet werden kann, kann der Landkreis oder die kreisfreie Stadt von der Feststellung absehen", heißt es in einer Mitteilung der Niedersächsischen Staatskanzlei.

Corona-Hotline in Niedersachsen

Wer glaubt, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben, sollte den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Rufnummer 116 117 oder seinen Hausarzt kontaktieren. Der Arzt klärt dann am Telefon, ob es sich um einen Verdachtsfall handelt und trifft geeignete Maßnahmen. Wird eine Infektion nachgewiesen, muss der Patient in häusliche Quarantäne. Kontaktpersonen der erkrankten Person werden bei engem Kontakt ebenfalls in der Regel für 14 Tage zu Hause isoliert. Die wichtigsten Schutzmaßnahmen bleiben: Abstand halten, Mundschutz tragen, regelmäßig Hände waschen und nicht in die Hand husten oder niesen.

