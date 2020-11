Corona in Niedersachsen: Wann bricht die zweite Welle? Stand: 17.11.2020 15:50 Uhr Auch nach mehr als zwei Wochen mit verschärften Corona-Maßnahmen liegen die Infektionszahlen in Niedersachsen auf hohem Niveau. In den Kliniken werden immer mehr Corona-Patienten behandelt.

In Niedersachsen ist die Zahl der stationär behandelten Corona-Patienten binnen eines Tages von 898 auf 972 angestiegen. 210 der Erkrankten müssen auf der Intensivstation behandelt und 125 davon künstlich beatmet werden, teilte das Sozialministerium am Dienstag in Hannover mit. Die Zahl der nachgewiesenen Neuinfektionen betrug demnach 944, am Dienstag der Vorwoche waren es noch 1.163. Binnen 24 Stunden stieg die Zahl der Corona-Toten in Niedersachsen um 19 auf insgesamt 927 seit Beginn der Pandemie.

45 Millionen Euro für die Schulen

Derweil hat das Land Niedersachsen auf einer Pressekonferenz angekündigt, 45 Millionen Euro für die Schulen zur Verfügung zu stellen. Davon sollen 20 Millionen Euro für Corona-Schutzmaßnahmen und 25 Millionen Euro für pädagogisches Personal ausgegeben werden. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) und der Schulleitungsverband Niedersachsen (SLVN) begrüßten die Pläne des Landes, kritisierten aber, dass diese Entscheidung früher hätte getroffen werden können. Das Vorgehen der Länder nach dem Bund-Länder-Gipfel am Montag bezeichnete die GEW als verantwortungslos und forderte strengere Corona-Regeln für die Schulen.

Trübe Aussichten für die Festtage?

Derweil sinken momentan die Aussichten, dass sich die Lage bis zum Weihnachtsfest so deutlich entschärft, dass potenzielle Lockerungen der geltenden Kontaktbeschränkungen infrage kommen könnten. Weder Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) noch die Ministerpräsidenten hatten sich nach ihren Beratungen zum Thema Feiertage geäußert. Auf den Ostfriesischen Inseln blickt man bereits in Richtung Jahreswechsel. Dort sollen in diesem Jahr keine Feuerwerke stattfinden, um Menschenansammlungen zu verhindern. Auch an anderen Orten in Norddeutschland wird über ein Böllerverbot diskutiert.

"Lockdown", "Shutdown", "Exit" - Neues in der Alltagssprache "Lockdown", "Shutdown", "Exit"-Strategie - das Vokabular in der Corona-Pandemie ist bisweilen mit Anglizismen durchsetzt und transportiert neue Worte in die Alltagssprache. Nicht immer trifft die Übersetzung den Kern des Ursprungsbegriffs, erklärt Annette Klosa-Kückelhaus, Bereichsleiterin in der Abteilung Lexik am Leibniz-Institut für Deutsche Sprache in Mannheim.

"Lockdown", "Shutdown" und "Exit"

Die Begriffe sind dem Englischen entlehnt und bezeichnet einen Zustand der regionalen Isolation oder Eindämmung aus Sicherheitsaspekten (Lockdown) beziehungsweise die zeitlich nicht weiter definierte Schließung eines Geschäfts oder einer Fabrik (Shutdown). Der Begriff "Exit" ist die englische Bezeichnung für "Ausgang" oder "Notausgang". Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie bezeichnet "Exit" die Beendigung von "Lockdown"- oder "Shutdown"-Maßnahmen - also einen Ausweg aus dem gesellschaftlichen Stillstand.



Einführung in die Alltagssprache

Die Worte werden seit Ausbruch der Corona-Pandemie auf einen Zustand entlehnt, für den es im Deutschen ganze Sätze benötige, so Klosa-Kückelhaus: Das Herunterfahren beziehungsweise den Stillstand des privaten, öffentlichen und/oder wirtschaftlichen Lebens zur Eindämmung des Infektionsgeschehens. Bisher seien diese Verwendungen nur für die Corona-Pandemie zu beobachten. Um diese Bedeutungen allgemeinsprachlich zu verfestigen, bedürfe es der Verwendung in anderen Kontexten. Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Corona-Impfstoff: Niedersachsen mischt mit

Unterdessen steht möglicherweise bald ein Impfstoff gegen das Coronavirus bereit. Die Mainzer Firma Biontech und der US-Partner Pfizer möchten bald die Zulassung für ein Präparat beantragen. Ergebnisse einer groß angelegten Wirksamkeitsstudie zeigten demnach, dass ein hoher Schutz und kaum Nebenwirkungen zu beobachten seien. Niedersachsen mischt in der Impfstoff-Angelegenheit doppelt mit: Die 53 Jahre alte Biontech-Gründerin Özlem Türeci verbrachte ihre Kindheit in Lastrup (Landkreis Cloppenburg). Der Arzneimittel-Hersteller Siegfried in Hameln lässt für die Abfüllung des Vakzins spezielle Maschinen bauen und sucht Personal.

Pistorius sieht Radikalisierung bei Gegnern der Maßnahmen

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) bewertet den Umgang mit Corona-Skeptikern als zunehmend problematisch. "Der Einfluss von Rechtsextremisten auf die Szene und die Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen kann nicht wegdiskutiert werden und er darf nicht unterschätzt werden", sagte Pistorius am Dienstag im Niedersächsischen Landtag. Unterdessen scheinen die aktuellen Corona-Maßnahmen aber weitestgehend befolgt zu werden. Die Anzahl der Verstöße ist nach Angaben von Polizei und Kommunen überschaubar. Städte und Gemeinden kontrollieren vermehrt die Einhaltung von Maskenpflicht und Abstandsregeln. Bei Verstößen reicht meist eine direkte Ansprache. In seltenen Fällen ist es zu Auseinandersetzungen gekommen. Und: In der Region Hannover ist die Maskenpflicht offenbar nicht eindeutig genug geregelt, wie das Verwaltungsgericht festgestellt hat.

Opposition und CDU fordern besseren Schutz für Schüler und Lehrer

Wegen der Lage an den Schulen hatte es in Niedersachsen weitere Debatten gegeben. Wegen des Festhaltens am Präsenzunterricht sieht sich Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) wachsender Kritik ausgesetzt. Im Niedersächsischen Landtag warfen die oppositionellen FDP und Grüne, aber auch der Koalitionspartner CDU dem Minister Versagen beim Corona-Schutz in Schulen vor. Um den Infektionsschutz bei An- und Abreise zu erhöhen, hat Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) 30 Millionen Euro für die Kommunen bereitgestellt.

Sind Hygienekonzepte im Profisport zu lasch?

Zunehmend schwierig wird die Lage im Profisport: In den Fußball-, Handball- und Basketball-Bundesligen stecken Vereine viel Zeit und Geld in Hygienekonzepte und Test-Strategien - wie es scheint mit wenig Erfolg. Immer wieder müssen Teile der Teams oder ganze Mannschaften in Quarantäne.

Lage auf Intensivstationen spitzt sich zu

Das Gesundheitswesen ist der Corona-Pandemie gleich mehrfach ausgeliefert. Die Personaldecke ist dünn, die Belegungszahlen auf Intensivstationen steigen. Zwar gebe es noch freie Intensivbetten, aber nicht genug Fachkräfte, um die Patienten zu betreuen. Um Lücken zu stopfen, hat Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) eine zeitweise Ausweitung der Arbeitswochenstunden auf bis zu 60 verfügt.

Corona-Hotline in Niedersachsen noch länger besetzt

Für Fragen zum Coronavirus hat das Land seit März dieses Jahres eine Telefon-Hotline geschaltet und die Erreichbarkeit bis auf Weiteres noch einmal ausgedehnt: Sie ist jetzt montags bis freitags zwischen 8 und 19 Uhr unter der Nummer (0511) 120 60 00 zu erreichen, am Sonnabend, Sonntag und an Feiertagen ist die Hotline jeweils von 10 bis 17 Uhr besetzt. Bürger erhielten dort allgemeine Informationen zum Coronavirus und seinen Folgen, hieß es aus dem Innenministerium, und würden bei Bedarf zu anderen Bereichen der Landesregierung vermittelt. Wer glaubt, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben, sollte den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Rufnummer 116 117 oder seinen Hausarzt kontaktieren. Der Arzt klärt dann am Telefon, ob es sich um einen Verdachtsfall handelt und trifft geeignete Maßnahmen. Wird eine Infektion nachgewiesen, muss der Patient in häusliche Quarantäne. Kontaktpersonen der erkrankten Person werden bei engem Kontakt ebenfalls 14 Tage zu Hause isoliert. Die wichtigsten Schutzmaßnahmen bleiben: regelmäßig Hände waschen und nicht in die Hand husten oder niesen.

