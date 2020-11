Corona in Niedersachsen: Verschärfte Regeln treten in Kraft Stand: 30.11.2020 16:23 Uhr Am Dienstag treten die von Bund und Ländern beschlossenen schärferen Corona-Regeln in Kraft. In einer Regierungserklärung verteidigte Ministerpräsident Stephan Weil die Maßnahmen zum Infektionsschutz.

Weil (SPD) sagte am Montag im Niedersächsischen Landtag, dass das Land im Bezug auf Infektionszahlen im Vergleich "in der Spitzengruppe" liege. "Wir verzeichnen deutlich weniger Infektionen als die meisten anderen Länder. Das ist für uns Ansporn, in unseren Anstrengungen nicht nachzulassen", sagte Weil. Dennoch gebe es aktuell zu der Verschärfung der Kontaktbeschränkungen sowie der Aufrechterhaltung der Schließung bestimmter Branchen keine Alternative. Der Inzidenzwert 50 sei das Mindestziel, wenn es um Überlegungen zur Rücknahme von Maßnahmen gehe. Dieses Ziel "ist längst nicht erreicht. Wir haben deswegen unverändert dringenden Handlungsbedarf", so der Ministerpräsident. Grüne und FDP kritisierten unter anderem, dass keine langfristige Strategie entwickelt worden sei.

Impf-Infrastruktur soll Mitte Dezember stehen

Mut macht laut Weil der Aufbau von Impfzentren. Spätestens Anfang 2021 werde Niedersachsen mit Impfungen beginnen. Derzeit werde die Infrastruktur dafür geschaffen. "Bis zum 15. Dezember 2020 sollen die Impfstofflogistik, die Impfzentren und das Impf-Terminmanagement einsatzbereit sein", sagte Weil. Er sprach von einer "gigantischen Herausforderung", aber auch einem großen Fortschritt im Kampf gegen das Virus. Derweil hat in Hannover ein privates Testzentrum für sogenannte Schnelltests eröffnet. Das niedersächsische Sozialministerium und die Kassenärztliche Vereinigung (KVN) sehen das Unternehmen kritisch. Noch sei der Markt für Schnelltests angespannt und der private Einsatz könne dazu führen, dass die Tests knapp würden, hieß es von der KVN.

In der Krise sind Solidarität und Ehrenamt gefragt

In diesem Jahr kämpft der Norddeutsche Rundfunk in der Weihnachtszeit für benachteiligte Menschen im Land. Mit der Benefizaktion "Hand in Hand für Niedersachsen" ruft der NDR in Kooperation mit dem Diakonischen Werk und den Caritas-Verbänden zu Spenden auf. Die Krise isoliert Menschen von gesellschaftlicher Teilhabe und schafft vor allem Gesprächsbedarf. Ehrenamtliche Telefonseelsorger haben in den vergangenen Wochen einen Anstieg der Anrufe gemessen. Sie schätzen, dass sich drei von vier Gesprächen um Corona drehen.

Lockerungen für Weihnachten und Silvester geplant

Für die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr sollen die neuen Regeln etwas gelockert werden: Vom 23. Dezember bis 1. Januar sollen sich zehn Menschen aus verschiedenen Haushalten treffen dürfen - dabei werden Kinder unter 14 Jahren nicht mitgezählt. Um die Übertragung von Corona-Infektionen möglichst gering zu halten, beginnen die Weihnachtsferien bereits am 19. Dezember. Ursprünglich sollte der 23. Dezember der erste Ferientag sein.

"Lockdown light" bleibt bestehen

Darüber hinaus hatten sich die Länderchefs mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) darauf geeinigt, dass Schulen und Kitas weiterhin geöffnet bleiben. Unter anderem soll es aber neue Regeln für Schulen in Hotspot-Regionen geben, die Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) vorgestellt hat. Geöffnet bleiben der Groß- und Einzelhandel, wenn auch mit neuen Einschränkungen. Dagegen bleiben Gastronomiebetriebe, Hotels, Kultur- und Sporteinrichtungen weiter geschlossen - bis mindestens Anfang Januar. Für sie stellte der Bund analog zu den "Novemberhilfen" weitere finanzielle Hilfen in Aussicht. Darüber hinaus sollen die Länder Strategien entwickeln, die sie bei besonders extremen Infektionslagen mit einer Sieben-Tages-Inzidenz von mehr als 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner anwenden.

Corona-Hotline in Niedersachsen noch länger besetzt

Für Fragen zum Coronavirus hat das Land eine Telefon-Hotline geschaltet: Sie ist montags bis freitags zwischen 8 und 19 Uhr unter der Nummer (0511) 120 60 00 zu erreichen, am Sonnabend, Sonntag und an Feiertagen ist die Hotline jeweils von 10 bis 17 Uhr besetzt. Bürger erhielten dort allgemeine Informationen zum Coronavirus und seinen Folgen, hieß es aus dem Innenministerium. Wer glaubt, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben, sollte den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Rufnummer 116 117 oder seinen Hausarzt kontaktieren. Der Arzt klärt dann am Telefon, ob es sich um einen Verdachtsfall handelt und trifft geeignete Maßnahmen. Wird eine Infektion nachgewiesen, muss der Patient in häusliche Quarantäne. Kontaktpersonen der erkrankten Person werden bei engem Kontakt ebenfalls 14 Tage zu Hause isoliert. Die wichtigsten Schutzmaßnahmen bleiben: regelmäßig Hände waschen und nicht in die Hand husten oder niesen.

