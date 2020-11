Corona in Niedersachsen: Unternehmer mit Masken erfolgreich Stand: 13.11.2020 19:41 Uhr In Bersenbrück im Landkreis Osnabrück hat ein Automobilzulieferer die Corona-Krise genutzt, um völlig neue Produkte herzustellen: Dort werden jetzt bis zu 250.000 Masken pro Woche produziert.

Vor ein paar Monaten hat Kassem Taleb den Wechsel vollzogen. Künftig will er rund eine Million Masken in der Woche produzieren. Dazu will der Unternehmer seinen Maschinenpark erweitern, wie er gegenüber NDR 1 Niedersachsen sagt. Bisher produziert Taleb ausschließlich professionelle FFP2-Masken. Seit dieser Woche hat er auch das Zertifikat, um FFP3-Masken herzustellen. So könnten hier insgesamt bis zu 80 Bersenbrücker eine Arbeit finden. Wenn sie den Ansprüchen des Chefs genügen.

Videos 3 Min Masken-Produktion in Bersenbrück kann beginnen Kasem Taleb aus Bersenbrück hat vom Gesundheitsministerium den Zuschlag bekommen, 18 Millionen FFP2-Masken herzustellen. Erst musste er aber auf eine Maschine aus China warten. (13.11.2020) 3 Min

Unternehmer will zuverlässige Mitarbeiter

"Es bringt uns nichts, wenn wir Menschen haben, die leichtsinnig zu Hause mit der Corona-Pandemie umgehen, wenn wir hier einen Lockdown haben, das wäre natürlich der Worst Case", sagt der Unternehmer. Zudem sei wichtig, dass fehlerfrei produziert werde, ergänzt sein Mitarbeiter Pawel Kühn, der die Masken-Maschine vor einigen Monaten aufgebaut hat.

Auftrag für 18 Millionen Stück

Ob sich die Sache mit den Masken am Ende wirklich rentiert, will Taleb nicht so richtig sagen. "Geht so", sagt er lächelnd. Zunächst einmal muss er die Investitionskosten von rund einer Million Euro wieder reinbekommen. Aber immerhin hat er vom Bundesgesundheitsministerium im Sommer den Zuschlag für die Produktion von 18 Millionen Masken bekommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 13.11.2020 | 19:30 Uhr