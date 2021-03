Corona in Niedersachsen: Über Ostern gilt harter Lockdown Stand: 23.03.2021 09:05 Uhr Von Gründonnerstag bis Ostermontag soll das öffentliche Leben auch in Niedersachsen komplett ruhen. Nach den Feiertagen soll eine konsequente Teststrategie gezielte Freiheiten ermöglichen.

Ziel des harten Lockdowns ist es nach Angaben der niedersächsischen Staatskanzlei, das Infektionsniveau zu begrenzen bis die Teststrategie greift. Man verlange den Menschen in Niedersachsen und in ganz Deutschland jetzt noch einmal viel ab, sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) im Anschluss an die Bund-Länder-Beratungen, die dieses Mal bis tief in die Nacht gedauert hatten. "Aber wir haben damit die Chance, den dynamischen Anstieg der Fallzahlen zu durchbrechen, Zeit zu gewinnen und durch intensive Testangebote schrittweise zu mehr Normalität zurückzukehren."

Nur absolut systemrelevante Arbeit erlaubt

An den fünf Tagen ab Gründonnerstag wird allein der Lebensmittelhandel am Ostersonnabend öffnen. Unternehmen sollen nicht produzieren und nur wer absolut systemrelevant ist, soll zu Arbeit gehen dürfen, heißt es in einer Mitteilung der niedersächsischen Staatskanzlei. Das öffentliche Leben und die direkten zwischenmenschlichen Kontakte sollen auf das absolute Mindestmaß zurückgefahren werden. Er betrachte den harten Lockdown über Ostern als "eine Durchbrechung der zermürbenden Spirale von immer neuen Schließungen und zaghaften Lockerungen", sagte Weil. Er appellierte an die Bürgerinnen und Bürger: "Bitte lassen Sie sich mit uns zusammen auf dieses Vorgehen ein."

Deutlich mehr Corona-Tests nach den Feiertagen

Nach den Feiertagen sollen 40 Prozent der Menschen in Niedersachsen konsequent zweimal pro Woche getestet werden, so Weil. So könnten Infektionen frühzeitig aufgespürt und Infektionsketten unterbrochen werden. Ein konsequentes Testregime werde die Infektionszahlen nach und nach spürbar senken, heißt es vonseiten der Staatskanzlei. Zudem werde ab Mitte April genügend Impfstoff vorhanden sein, um bundesweit wöchentlich 3,5 Millionen Menschen zu impfen. Bis zum Sommer sollen dann nach Angaben der Staatskanzlei alle Menschen geimpft sein, die sich impfen lassen wollen. "Wir bitten Sie jetzt um eine große Anstrengung über Ostern und anschließend darum, die niedersächsischen Testangebote intensiv zu nutzen und so mehr und mehr Freiheiten zurückzugewinnen", sagte der Ministerpräsident. Nach Angaben der Staatskanzlei sind Bund und Länder zuversichtlich, durch das Konzept aus Impfen, Testen und Kontaktreduzierung die Corona-Krise beenden zu können.

Kommunen mit Inzidenz über 100 müssen Notbremse ziehen

Derzeit überschreiten zahlreiche Landkreise und kreisfreie Städte in Niedersachsen den Grenzwert von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern binnen sieben Tagen. Diese Regionen müssen laut Staatskanzlei die Notbremse ziehen und bereits erfolgte Öffnungen zurücknehmen, wenn sie dies nicht bereits gemacht haben. Laut Weil hätten alle miteinander gehofft, "dass unsere gemeinsamen Anstrengungen die Ausbreitung des Virus nun endlich hätte eindämmen und wieder mehr Bewegungen und Begegnungen möglich machen können". Das sei jedoch nicht geschehen. An der Idee von Modellprojekten mit sicheren Zonen will Niedersachsen aber festhalten: In einzelnen Gebieten soll Menschen mit einem negativen Corona-Test der Zugang zum Einzelhandel und zur Gastronomie, zu Kultur- und Sportveranstaltungen ermöglicht werden.

Tests in Schule und Wirtschaft

"Wir werden die Ruhezeit über Ostern nutzen für den Aufbau eines ambitionierten und tragfähigen Testregimes", versprach Weil. Nach Ostern sollen laut dem Ministerpräsidenten alle Schülerinnen und Schüler zweimal pro Woche getestet werden können. Auch in den Unternehmen würden die Testkapazitäten ausgebaut. "Ich bin zuversichtlich, dass die niedersächsische Wirtschaft sich dieser verantwortungsvollen Aufgabe stellen und alles daransetzen wird, die in Präsenz arbeitenden Beschäftigten zweimal wöchentlich zu testen", sagte Weil.

Doch kein Osterurlaub im eigenen Bundesland

Mit ihrer Idee vom Urlaub in Ferienwohnungen im eigenen Land konnten sich die Nordländer bei den Bund-Länder-Beratungen nicht durchsetzen. Das findet der Hauptgeschäftsführer des niedersächsischen Landkreistags Hubert Meyer zwar bedauerlich - die Beschlüsse zeigten aber, wie ernst die Situation derzeit sei.

