Corona in Niedersachsen: Schulstrategie und mehr Impfstoff Stand: 22.06.2021 19:30 Uhr Niedersachsen hat seine Corona-Verordnung aktualisiert: Ab sofort gelten weitere Lockerungen für Inzidenzen unter 10. Das betrifft vor allem Zusammenkünfte und Feiern.

Bei einer Inzidenz unter 10 darf die Zahl von 10 auf 25 Personen drinnen und 50 Personen draußen erhöht werden. Treffen darüber hinaus sind erlaubt, wenn alle Erwachsenen einen negativen Testnachweis haben. Damit sind zum Beispiel Geburtstags-, Hochzeits- und Einschulungsfeiern wieder möglich.

Lockerungen bei Freizeitangeboten

Weitere Bereiche, die von den Lockerungen bei Inzidenzen unter 10 profitieren, sind etwa Stadtführungen und Führungen durch Natur und Landschaften, hier gelten weder Abstandsgebot noch Maskenpflicht. Bei touristischen Übernachtungen muss nur bei der Anreise ein negativer Corona-Test nachgewiesen werden. Gäste von Clubs und Discotheken müssen einen negativen Testnachweis vorlegen oder einen Nachweis über die vollständige Impfung oder Genesung. Auch hier entfallen Maskenpflicht und Abstandsgebot. Auf den Wochenmärkten darf künftig ohne Maske eingekauft werden.

Maskenpflicht auf Schulhöfen fällt weg

Außerdem: Erleichterung für alle Schüler in Niedersachsen, denn die Maskenpflicht auf den Pausenhöfen fällt weg. In Schulgebäuden bleibe die Maskenpflicht jedoch auf den Fluren, in Treppenhäusern und auf Toiletten bestehen, wie Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) am Freitag ankündigte. Der Schritt sei möglich, weil Maßnahmen wie die verpflichtenden regelmäßigen Corona-Selbsttests weiter gelten.

Tonne: "Niemand muss sich Sorgen um sein Kind machen"

Apropos Schulen: Niedersachsens Schülerinnen und Schüler werden nach den Sommerferien mit Präsenzunterricht und Schutzmaßnahmen ins neue Schuljahr starten. Die Testpflicht wird bis Ende September beibehalten und die Maskenpflicht gilt weiter - bei einer Inzidenz über 35 auch während des Unterrichts, sagte Tonne (SPD). Schulen sollten sich außerdem weiterhin regelmäßig ans Lüften halten. "Es steht für mich ganz oben auf der Agenda, dass die Bildungs- und Abschlusschancen unserer Schülerinnen und Schüler gewahrt und vergleichbar bleiben zu den Vorjahren. Niemand muss sich Sorgen machen um sein Kind", sagte der Kultusminister.

AstraZeneca auch für Menschen unter 60

Eine neue Entwicklung gibt es auch in Sachen Impfstoff: In den Impfzentren in Niedersachsen können sich ab kommender Woche auch Menschen unter 60 Jahren mit dem Präparat von AstraZeneca impfen lassen. Wer sich auf die Warteliste für eine Impfung setzen lässt, kann dort seine Bereitschaft für eine Impfung auch mit Astrazeneca melden, kündigte Gesundheitsstaatssekretär Heiger Scholz am Dienstag in Hannover an. Normalerweise ist das Mittel nur für Menschen über 60 vorgesehen, mit entsprechender Beratung werden aber bereits in den Hausarztpraxen auch jüngere Menschen auf Wunsch mit dem Vakzin geimpft.

Grenzwert 35er-Inzidenz

In allen Landkreisen und kreisfreien Städten mit einer konstanten Inzidenz unter 35 dürfen sich nach der aktuell geltenden Verordnung zehn Personen aus bis zu zehn Haushalten treffen, wie die niedersächsische Staatskanzlei bereits am Freitagabend mitteilte. Zusätzlich dürfen noch vollständig Geimpfte, Genesene und Kinder unter 14 Jahren an einem Treffen teilnehmen, ohne dass sie mitgezählt werden.

Impfpriorisierung fällt weg, Warten auf Stiko-Empfehlung

Seit 7. Juni gibt es, wie von den Gesundheitsministern der Länder und der Bundesregierung empfohlen, keine Impfpriorisierung mehr. Alle Bürgerinnen und Bürger aus den Gruppen, die auf den Wartelisten stehen, behalten ihre Plätze, betonte Gesundheitsministerin Behrens (SPD). Die Stiko hatte mehrfach angedeutet, dass sie möglicherweise keine allgemeine Impfempfehlung für alle Kinder geben will, sondern nur für solche mit Vorerkrankungen.

Corona-Hotline in Niedersachsen

Wer glaubt, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben, sollte den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Rufnummer 116 117 oder seinen Hausarzt kontaktieren. Der Arzt klärt dann am Telefon, ob es sich um einen Verdachtsfall handelt und trifft geeignete Maßnahmen. Wird eine Infektion nachgewiesen, muss der Patient in häusliche Quarantäne. Kontaktpersonen der erkrankten Person werden bei engem Kontakt ebenfalls in der Regel für 14 Tage zu Hause isoliert. Die wichtigsten Schutzmaßnahmen bleiben: Abstand halten, Mundschutz tragen, regelmäßig Hände waschen und nicht in die Hand husten oder niesen.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 21.06.2021 | 19:30 Uhr