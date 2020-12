Corona in Niedersachsen: Lockdown zum Zweiten, ab Mittwoch Stand: 13.12.2020 20:46 Uhr Bund und Länder haben im Kampf gegen Corona einen Lockdown ab Mittwoch beschlossen. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sagte, er bedauere den Schritt - er sei aber notwendig.

Der Grund für den zweiten Lockdown in Deutschland sind weiter ansteigende Infektionszahlen. Am Sonntag wurden die verschärften Maßnahmen veröffentlicht. Der Bund und die Länder waren sich einig, dass die meisten Geschäfte - mit Ausnahme der Läden für den täglichen Bedarf - bis 10. Januar geschlossen bleiben sollen. Die Regelung für den Heiligabend und die beiden Weihnachtstage wurde noch einmal überarbeitet. Ursprünglich sollten bis zu zehn Personen gemeinsam feiern dürfen, jetzt sind nur noch Treffen mit vier über den eigenen Hausstand hinausgehenden Personen aus dem "engsten Familienkreis" und deren Kindern bis 14 Jahren erlaubt.

Weitgehende Schließung des Einzelhandels

Der Einzelhandel mit Ausnahme der Geschäfte für den täglichen Bedarf muss ab dem 16. Dezember schließen. Diese Regelung gilt deutschlandweit, um länderübergreifende Wanderungsbewegungen zum Einkaufen zu vermeiden. Dienstleistungsbetriebe wie Friseursalons, Kosmetikstudios, Massagepraxen, Tattoo-Studios und ähnliche Betriebe müssen ebenfalls schließen. Medizinisch notwendige Behandlungen wie zum Beispiel Physiotherapie bleiben weiter möglich.

Kritik vom Handelsverband

Der Handesverband in Niedersachsen befürchtet, dass durch den Lockdown mindestens ein Viertel des Weihnachtsgeschäfts wegbrechen wird. Für viele niedersächsische Händler in Innenstädten seien die Beschlüsse "eine Katastrophe". Die Interessenvertretung forderte eine zügige Auszahlung der angekündigten finanziellen Hilfen.

Umfrage zeigt Ängste der jungen Menschen

Derweil schauten Wissenschaftler der Universitäten Hildesheim und Frankfurt in einer Untersuchung auf die jungen Menschen im Land und ihren Umgang mit der Pandemie. In einer Umfrage äußerten sie Zukunftsängste, aber auch das Fehlen sozialer Kontakte und Freizeitaktivitäten empfinden sie belastend, genauso wie das Wegbrechen von Studenten- oder Aushilfsjobs.

Zunächst kein Anlass für Verschärfung

Noch im Laufe der vergangenen Woche hatte Niedersachsens stellvertretender Ministerpräsident Bernd Althusmann (CDU) mitgeteilt, dass die Landesregierung keinen Grund für eine unmittelbare Neubewertung der Maßnahmen sehe. Der sogenannte Teil-Lockdown wirke, wenn auch nicht in dem erhofften Ausmaß, so der Wirtschaftsminister. Anke Pörksen, Sprecherin der Niedersächsischen Staatskanzlei, bekräftigte den Kurs noch am Mittwoch.

Bis Dienstag sollen die Impfzentren fertig sein

Überall in Niedersachsen sind insgesamt 50 Impfzentren aufgebaut worden. Land und Bund haben die Vorgabe gemacht, dass die Zentren bis Dienstag in Bereitschaft gehen können. In Hildesheim zum Beispiel ist die Turnhalle einer Schule umgebaut worden. Sobald es einen Impfstoff gibt, sollen die Stationen ihren Betrieb aufnehmen. An dieser Stelle finden Sie die Adressen der Zentren.

Erste Impfungen noch im Dezember?

Nach Angaben des Corona-Krisenstabs könnten möglicherweise noch im Dezember die ersten 100.000 Menschen in Niedersachsen geimpft werden. Derweil hat in Hannover ein privates Testzentrum für sogenannte Schnelltests eröffnet. Das niedersächsische Sozialministerium und die Kassenärztliche Vereinigung (KVN) sehen das Unternehmen kritisch. Noch sei der Markt für Schnelltests angespannt und der private Einsatz könne dazu führen, dass die Tests knapp würden, hieß es von der KVN. Zwei Zentren mit gleichem Angebot gibt es auch in Osnabrück.

104 Corona-Infektionen in Franziskanerinnen-Kloster

Im Westen des Landes war es in der vergangenen Woche erneut zu zwei größeren Corona-Ausbrüchen gekommen. In einem Franziskanerinnen-Kloster in Thuine (Landkreis Emsland) waren zeitweise mindestens 104 Ordensschwestern mit dem Virus infiziert. In Glandorf (Landkreis Osnabrück) musste ein inhabergeführter mittelständischer Fleischbetrieb geschlossen worden. Dort waren mindestens neun Personen positiv auf Covid-19 getestet worden.

In der Krise helfen

Auch in diesem Jahr kämpft der Norddeutsche Rundfunk in der Weihnachtszeit für benachteiligte Menschen im Land. Mit der Benefizaktion "Hand in Hand für Niedersachsen" hat der NDR in Kooperation mit dem Diakonischen Werk und den Caritas-Verbänden zu Spenden aufgerufen - mit überwältigendem Erfolg. Am Sonntagabend waren bereits knapp 3,5 Millionen Euro für die gute Sache eingegangen.

Telefonseelsorger haben mehr zu tun

Die Krise isoliert Menschen von gesellschaftlicher Teilhabe und schafft vor allem Gesprächsbedarf. Ehrenamtliche Telefonseelsorger haben in den vergangenen Wochen eine Zunahme der Anrufe verzeichnet. Sie schätzen, dass sich drei von vier Gesprächen um Corona drehen.

Corona-Hotline in Niedersachsen

Für Fragen zum Coronavirus hat das Land eine Telefon-Hotline geschaltet: Sie ist montags bis freitags zwischen 8 und 19 Uhr unter der Nummer (0511) 120 60 00 zu erreichen, am Sonnabend, Sonntag und an Feiertagen ist die Hotline jeweils von 10 bis 17 Uhr besetzt. Bürger erhielten dort allgemeine Informationen zum Coronavirus und seinen Folgen, hieß es aus dem Innenministerium. Wer glaubt, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben, sollte den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Rufnummer 116 117 oder seinen Hausarzt kontaktieren. Der Arzt klärt dann am Telefon, ob es sich um einen Verdachtsfall handelt und trifft geeignete Maßnahmen. Wird eine Infektion nachgewiesen, muss der Patient in häusliche Quarantäne. Kontaktpersonen der erkrankten Person werden bei engem Kontakt ebenfalls zehn Tage zu Hause isoliert. Die wichtigsten Schutzmaßnahmen bleiben: regelmäßig Hände waschen und nicht in die Hand husten oder niesen.

